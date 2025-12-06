La Dirección General de Tráfico (DGT) de España ha establecido regulaciones específicas para conductores de diferentes edades, particularmente para aquellos de mayor edad, para garantizar la seguridad vial y la competencia adecuada de todos los conductores en la carretera.

A pesar de las preocupaciones comunes sobre la capacidad de conducción en la vejez, la DGT no impone un límite de edad máximo para tener el carnet de conducir. En cambio, se han implementado medidas para garantizar que los conductores mayores sigan siendo aptos para conducir.

Las condiciones para que los mayores de 65 años obtengan su carnet

Para los conductores mayores de 65 años, aunque pueden continuar conduciendo y renovar su licencia, la DGT ha aumentado la periodicidad con la que deben renovar su permiso. Esta medida busca asegurar que los conductores mayores mantengan las habilidades y la salud necesarias para conducir de manera segura. Al aumentar la frecuencia de renovación, la DGT puede monitorizar más de cerca la aptitud de los conductores mayores y tomar medidas si es necesario.

Esta política refleja un enfoque equilibrado que reconoce la importancia de la movilidad y la independencia para las personas mayores, al tiempo que prioriza la seguridad vial. Al no establecer un límite de edad absoluto, la DGT permite que las personas mayores evalúen su capacidad para conducir, con la comprensión de que deberán someterse a evaluaciones más frecuentes para mantener su licencia.

¿A qué edad no te darán más el carnet de conducir, según la DGT? (Imagen: archivo)

Qué tienen que tener en cuenta los conductores al momento de sacar su carnet

Es importante destacar que, aunque no hay una edad de corte, todos los conductores, independientemente de su edad, deben estar conscientes de sus habilidades y limitaciones. Los cambios en la salud, la visión, la audición o la cognición pueden afectar la capacidad de conducción, y es crucial ser honesto sobre estos cambios y buscar asesoramiento médico o considerar alternativas de transporte si es necesario.

En conclusión, la DGT no prohíbe a las personas mayores obtener o renovar su carnet de conducir basándose únicamente en su edad. En cambio, implementa medidas de seguridad adicionales que permiten a los conductores mayores continuar conduciendo mientras se garantiza que sigan siendo seguros y competentes en la carretera.