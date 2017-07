Radiografía de un padrón de 10 millones: ¿cómo es el votante del Gran Buenos Aires?

El Gran Buenos Aires (GBA) es la zona del país con mayor peso electoral: los 40 partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) suman en total casi 10 millones de votantes, de los que poco más de la mitad son mujeres, algo más de uno de cada 10 no terminó la escuela primaria y 6 de cada 10 no completaron el secundario. El 14 por ciento no está obligado a votar. Las proyecciones indican, además, que en el conjunto hay casi medio millón de desocupados.

Los datos surgen de un análisis y entrecruzamiento de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el Censo 2010 y la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires que realizó la Fundación Metropolitana para Cronista.com, con datos desagregados para las cuatro secciones electorales y los 40 municipios bonaerenses de la RMBA en cuanto a sexo y edad de los votantes.

De los 40 partidos, el de mayor peso, como es sabido, es La Matanza, que tiene 1.088.968 votantes, apenas menos que la suma de los dos distritos que le siguen: La Plata (573.988) y Lomas de Zamora (531.254).

En el GBA hay 9,7 millones de votantes. 4,5 millones pertenecen a la tercera sección electoral. Y poco más de un millón son de La Matanza.

El Gran Buenos Aires incluye cuatro de las ocho secciones electorales de la Provincia. La más populosa es la tercera, en la que hay 4.539.966 electores, casi la mitad de los votantes del GBA y más que cualquier provincia Argentina y que la Ciudad de Buenos Aires. De ahí el peso estratégico que todos le asignan a esta zona bonaerense en cada elección.

De todos modos, la primera sección apenas se queda atrás: con 4.441.790 electores tiene prácticamente la otra mitad de los votantes del GBA; la segunda sección suma 123.369 electores y la octava (La Plata y Gran La Plata), 573.988.

Un padrón ligeramente femenino

En total, el padrón del Gran Buenos Aires tiene 9.679.113 electores, de los que 5.045.036 (el 52,12%) son mujeres y 4.634.077 (el restante 47,88%) son hombres. El único grupo etario en el que los votantes hombres superan a las mujeres es el de los jóvenes: los varones superan a las mujeres en el grupo de 16 y 17 años (son el 50,51%) y en el de 18 y 19 años (son el 50,13%). Y el grupo con mayor presencia femenina es el de electores de más de 70 años (son el 62,01%).

Entre los votantes menores de 20 años, son mayoría los varones. En todos los demás grupos son más las mujeres.

En las cuatro secciones hay más votantes mujeres que hombres, pero la balanza se inclina un poco más en la octava (52,66%) y un poco menos en la segunda (50,3%).

El municipio con mayor peso femenino en el padrón es el de Vicente López, en el que el 54,3% de los votantes son mujeres; le siguen los de San Isidro (53,77%) y Avellaneda (53,32). El opuesto es Marcos Paz, que con un 51,75% de votantes hombres es uno de los dos en los que los varones son más de la mitad (el otro es Exaltación de la Cruz, con 50,02%).

Edad de los votantes

De los casi 10 millones de votantes, 1,3 millones están en condiciones de ir a votar o no según quieran: son los que tienen entre 16 y 17 años (449.441) o más de 70 (882.827). Los restantes 8,3 millones están obligados a votar (salvo las razones de fuerza mayor contempladas). Hay 7625 mayores de 95 años (que son el 0,08% del padrón).

Vicente López es el municipio con el padrón "más viejo": es el que mayor proporción tiene de votantes de 50 o más y el de menor porcentaje de votantes de 29 o menos.

En el total del Gran Buenos Aires, según el análisis de la Fundación Metropolitana, los jóvenes de entre 20 y 29 años son 2,16 millones (el 22,32%), con lo cual representan el grupo etario más importante entre los electores. Los siguen el de entre 30 y 39 años (un total de 1,95 millones, equivalente al 20,16% del padrón) y el de entre 40 y 49 años (1,51 millones, o el 15,7%).

Los municipios "más jóvenes" son del sur y el oeste del GBA: el de mayor proporción de votantes de 16 y 17 años es Florencio Varela (5,95% del padrón municipal), seguido por Presidente Perón (5,86%) y Moreno (5,63%). El que tiene proporcionalmente más votantes de 18 y 19 años es Marcos Paz (6,39%) y el de mayor incidencia de electores de entre 20 y 29 años es Presidente Perón (26,22%).

En la otra punta, Vicente López es, al mismo tiempo, el que tiene mayor cantidad de adultos mayores de 70 (15,08%), de entre 60 y 69 años (12,78%) y de entre 50 y 59 (14,81%) y el de menor peso de los jóvenes (entre los de 16 y 17 y los de 18 y 19 años suman sólo el 6,38% del padrón, los de entre 20 y 29, el 17,64% y los de entre 30 y 39, el 17,87%).

La sección electoral “más joven” es la tercera, en la que el 32,39% de los electores tienen 29 años o menos y sólo el 18,43% tienen 60 o más. La primera es la que tiene menor proporción de jóvenes (31,24% tienen 29 años o menos) y la octava, la de mayor proporción de mayores de 60 años (20,13%).

Desempleo

Para el nivel de desempleo, el exhaustivo análisis de la Fundación Metropolitana sobre el padrón del Gran Buenos Aires toma la EPH para los 24 municipios del AMBA y los 3 que integran el Gran La Plata (GLP) y proyecta los datos sobre los otros 13 que no integran la EPH (10 con las tasas del GLP y los otros 3 con las de los 24 partidos bonaerenses del AMBA que sí están en la EPH).

Para los 24 partidos del GBA, el índice de desempleo (cuarto trimestre del 2016) es del 9,4%; para los tres del GLP, del 7,1%. Como en casi todo el país, los porcentajes son mucho mayores entre los jóvenes: en los municipios del GBA, ascienden al 17,1% entre los que tienen entre 20 y 29 años y al 19,5% entre los que tienen entre 16 y 19, mientras que en el GLP, esas tasas son del 15,6% y el 16,6%, respectivamente.

Dependiendo de la zona del GBA, el desempleo es del 7,1% o el 9,4%. Como en el resto del país, es mucho mayor entre los jóvenes.

La proyección para los 40 municipios del área da un total de 464.578 desempleados, que representan el 4,8% del padrón.

Educación

El análisis en cuanto al nivel de educación –con datos del Censo 2010 y la Junta Electoral bonaerense- muestra que en todo el Gran Buenos Aires hay 5,82 millones de votantes (el 60,18%) que no terminaron el secundario. Y entre ellos hay poco más de un millón (el 11,03% del total) que no completó la escuela primaria.

Uno de cada 10 votantes del GBA no terminaron la primaria. Y otros cinco no completaron estudios secundarios.

Algo menos de medio millón de votantes (489.502, según la proyección) tienen estudios universitarios completos y una cantidad apenas menor (429.739) completó estudios terciarios no universitarios. Entre ambos grupos suman el 9,5% del padrón.

Otros 1.013.594 electores (el 10,47%) tiene estudios terciarios o universitarios incompletos y casi dos millones (1.921.614), estudios secundarios completos.