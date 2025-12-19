En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8108 - Incendio

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de diciembre

1° 8108 11° 0624 2° 9268 12° 8754 3° 8942 13° 1161 4° 2379 14° 6808 5° 4005 15° 6663 6° 9254 16° 3805 7° 8949 17° 5166 8° 7545 18° 3492 9° 6827 19° 8159 10° 2374 20° 0473

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas o situaciones que necesitan ser liberadas para permitir un nuevo comienzo.

Además, el incendio en los sueños puede representar la pasión y el deseo. Puede indicar que hay una energía ardiente en el interior que busca ser expresada o que se está enfrentando a conflictos internos que requieren atención.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.