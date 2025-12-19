En esta noticia

En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8108 - Incendio

 1°8108 11°0624
 9268  12°8754
 3°8942 13°1161 
 2379  14°6808 
 4005  15°6663 
 6°9254  16°3805
 8949  17°5166 
 7545  18°3492 
 6827  19°8159 
 10°2374 20°0473 

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio puede simbolizar una transformación intensa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones reprimidas o situaciones que necesitan ser liberadas para permitir un nuevo comienzo.

Además, el incendio en los sueños puede representar la pasión y el deseo. Puede indicar que hay una energía ardiente en el interior que busca ser expresada o que se está enfrentando a conflictos internos que requieren atención.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.