El diputado nacional Facundo Manes lanzó duras críticas contra Santiago Caputo por su rol en la SIDE (Fuente: Archivo).

Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, advirtió que la llegada masiva de autos chinos a la Argentina representa un riesgo para la seguridad nacional.

“Siempre destaco el riesgo inherente que implica la invasión de autos inteligentes de origen chino en un escenario global en el que en pocas décadas estaremos frente a un conflicto global, con la posibilidad de que alguien desde alguna oficina oscura del PCC (Partido Comunista Chino) decida apagar un tercio del parque automotor argentino”, advirtió en su cuenta X.

“Ni hablar del riesgo de que el auto escuche y transmita audio, video, GPS, etc. La gente que me escucha cree que estoy loco. No lo descarto”, agregó en el posteo.

Consultado sobre si el Gobierno apuesta al libre mercado o a restringir los autos autónomos chinos por seguridad nacional, Caputo respondió: “Lindo debate. El problema del argumento de mercado es que te hacen dumping”.

El “avance” de los autos chinos en Argentina

Las declaraciones de Caputo llegan en un momento de fuerte crecimiento de las automotrices de origen chino en Argentina.

El mercado automotriz argentino atraviesa un escenario de contrastes profundos. Mientras las cifras generales que difunde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) muestran una retracción interanual de casi el 20%, un sector específico está ganando terreno a paso firme: los vehículos de origen chino.

Del total previamente mencionado, las terminales de origen chino fueron las protagonistas absolutas, sumando más de 3800 unidades (concentradas principalmente en las siete marcas del gigante asiático que figuran en el top 10 de importados), lo que las posiciona con una participación que ya roza el 10% del mercado total de 0km en el país.

La performance de las importadas, que ya alcanzan una cuota del 13,79% sobre el mercado total, se da en un contexto de caída para el resto de la industria. En agosto se patentaron un total de 44.415 unidades, un 19,1% menos que en el mismo mes del año pasado y un 1,5% por debajo de julio de este año.

Dentro del universo de CIDOA, el podio es íntegramente chino: BYD lideró con 1389 unidades (un 23,25% del total de la cámara), seguida por BAIC con 708 patentamientos y Chery con 569. El fenómeno no es casual: 7 de las 10 marcas más vendidas por los importadores provienen de China, incluyendo nombres como Haval, MG, Foton y Jetour.

“El crecimiento de agosto muestra que existe un consumidor dispuesto a analizar nuevas alternativas y que valora cada vez más la posibilidad de elegir”, analizó Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA .

SEBASTIAN PANI

Los modelos que impulsan el cambio

El ranking por modelos también refleja este cambio de época. El vehículo importado más vendido de agosto fue el BAIC BJ30 (560 unidades), seguido de cerca por una fuerte avanzada de BYD, con el ATTO 3 (428) y el Dolphin Mini (322).

Incluso marcas de peso histórico como Hyundai (531 unidades) o BMW, que en el segmento premium logró 258 patentamientos, se ven desafiadas por la agresividad comercial de las marcas chinas, que no solo compiten en precio, sino que lideran la transición hacia la movilidad eléctrica e híbrida.

A pesar del empuje de las importadas, los números generales que reporta ACARA siguen mostrando los efectos de la recesión y la incertidumbre de precios. En los primeros ocho meses de 2025 se patentaron 385.091 unidades, un 13,3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Los autos de la china BYD llegaron al mercado argentino Fuente: Shutterstock Shutterstock

A nivel de marcas generalistas, el podio total lo mantuvieron Toyota, Volkswagen y Fiat, con la Toyota Hilux como el modelo más vendido del país, seguida por la Ford Ranger y el Toyota Yaris Cross.

Sin embargo, la tendencia es innegable. Mientras las marcas tradicionales pelean por sostener sus volúmenes en un mercado que se achica, los autos chinos aprovechan la brecha tecnológica y la normalización del flujo de importaciones para consolidar su propio “reinado” en las calles argentinas. El desafío para el sector, según Cavicchioli, será “seguir generando las condiciones para que esa diversidad se consolide”.