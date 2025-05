"Tus dólares": qué espera ahora el Gobierno de la plata del colchón

El Gobierno finalmente anunció su medida para aumentar la circulación de dinero en la economía, la que apuntaba a sacar "los dólares del colchón". La "reparación histórica para los ahorros de los argentinos" incluye el aumento de los umbrales a partir de los cuales los agentes deberán informar operaciones a la AFIP, fin de regímenes de información, cambios en el sistema bancario, un régimen simplificado de Ganancias y un "blindaje" para evitar cambios a futuro, que incluye el envío al Congreso de reformas a la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Tributario.

El anuncio se dio luego de haber sido pospuesto, porque debían afinar cuestiones legales.

El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los argentinos consta de dos ejes: por un lado, todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer por su cuenta, que se publicará por decreto en las próximas horas, incluida la adecuación de umbrales de información y cambios en la normativa de la UIF, y por el otro un proyecto de ley para "blindar" a los ahorristas frente a próximas administraciones. "Tus dólares, tu decisión", subrayó el vocero Adorni.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el titular de ARCA, Juan Pazo, dieron mayores precisiones.

Caputo explicó que, ante la falta de pesos que tienen los bancos y las personas, estas medidas facilitan la circulación de los dólares guardados porque hay una mayor cantidad que de pesos, lo que creará una dolarización endógena: "Pesos hay el equivalente a u$s 37.000 millones de dólares, pero en dólares hay entre 5 y 10 veces esa cantidad".

El titular del Palacio de Hacienda agregó que su anuncio implicará un cambio "hacia la formalidad por la positiva", además de que aumentará la recaudación.

Los cambios

En su turno, Pazo detalló las medidas que implementará su organismo. En síntesis, destacó que no se informarán más los consumos personales hechos con tarjeta o billeteras virtuales, mientras que además se elimina el cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI) para las operaciones que mediaban escribanos, la compraventa de vehículos usados, el pago de expensas (se informaban las superiores a $ 32.000).

También cambiarán las transferencias de inmuebles (COTI, que informaba al ARCA cuando se ponía en venta la propiedad), los consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía, y se elimina el requerimiento que los bancos hacían de una declaración jurada de impuestos nacionales.

Por otro lado, Pazo también detalló que se aumentarán los umbrales a partir de los cuales se debía enviar información a ARCA.

En el caso de las transferencias, el umbral desde el cual informal será de $50 millones para personas físicas, mientras que para personas jurídicas será de $ 30 millones. Las operaciones por cajero, que se informaban todas, ahora tendrán un umbral de $ 10 millones. Los saldos bancarios tendrán uno de $ 50 millones para personas físicas y de $ 30 millones para personas jurídicas. Para los plazos fijos, el umbral pasa a $ 100 millones para personas físicas y $ 30 millones para las jurídicas. Para las transferencias en billeteras virtuales, se informará a partir de los $ 50 millones para personas físicas y $ 30 millones para jurídicas, mientras que las tenencias en Alycs serán informadas desde los $ 100 millones para personas físicas y $ 30 millones para las jurídicas.

Por último, para las compras de consumidor final, se elimina la condición de informar los pagos en efectivo desde los $ 250.000 y los $ 400.000 por otros medios de pago, y se informarán desde los $10 millones a través de cualquier medio de pago.

Todo esto entra en vigencia desde hoy, viernes.

Por otro lado, Pazo anunció que presentarán un régimen simplificado de Ganancias, que solo tendrá en cuenta la facturación y los gastos deducibles, y no los consumos personales ni los patrimonios. Esto, consideró, será además un incentivo para que los contribuyentes pasen del monotributo al régimen simplificado.

Para los vendedores también habrá una reducción en la información que deben darle al ente recaudador.

El régimen entrará en vigencia el primero de junio, pero agregaron que enviarán un proyecto de Ley para "blindar" a los ahorristas y que buscará modificar en la Ley de Procedimiento Tributario y la Ley Penal Tributaria los plazos de prescripción. Además, buscarán consolidar el nuevo régimen de Ganancias por Ley.

El presidente del Banco Central anticipó que publicarán normas complementarias con dos focos que por un lado buscarán reducir la burocracia del sistema y mejorar la calidad del servicio con un esquema de "finanzas abiertas" que facilite el acceso al crédito y otros productos, mejore la transparencia e interoperabilidad en el sistema, y reducir la cantidad de información que las entidades piden a sus usuarios.

Pequeños ahorristas

Los incentivos para que los pequeños ahorristas saquen sus ahorros se limitaron a los anuncios. El Gobierno espera que con ello se genere confianza para los contribuyentes, aunque el ministro, consultado sobre esto, bromeó: "La forma más directa es votando bien".

Caputo explicó que hay "mucha gente que le gustaría disponer más de los dólares en el colchón, y no lo hace no por no tocarlos, sino porque tiene miedo de que lo persigan" y que por eso estas medidas tienden a liberar ese "consumo reprimido".

Destacó además que implicará un incentivo para las pymes y las provincias, desde el punto de vista recaudatorio porque la mayor actividad aumentará los ingresos de IVA y de Ingresos Brutos.

Controles

Una duda que subyacía era si las medidas entraban el colisión con las advertencias que había hecho el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para mitigar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El vocero indicó que el organismo había pedido mejorar los sistemas de control, algo que descuenta que ocurrirá con esta medida.

El Gabinete explicó que la UIF va a sacar regulaciones sobre el origen de la licitud de los fondos para adecuarse al nuevo régimen.

Por su parte, la directora del Banco Central, Silvina Rivarola, agregó que los controles ejecutados por el Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) van a seguir pero de una manera "más eficiente" al profundizar el "enfoque basado en el riesgo" algo que, destacó, es un "pilar" para el GAFI.

"Estas medidas son el antídoto para combatir el lavado de activos y otras amenazas", agregó la funcionaria.

En lo que respecta a la seguridad de la información, Pazo agregó que como el organismo demandará menos información, no corre el riesgo de que ocurra lo que pasó con el blanqueo implementado en la presidencia de Mauricio Macri.