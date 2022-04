Quita de planes a piqueteros: Berni apoyó a Larreta y Grabois y Ofelia Fernández le dijeron de todo

"Payaso", "policía", "represor" y "compite con Fernando Iglesias" . Esas fueron algunas de las definiciones que salieron, de un lado, del dirigente Juan Grabois y del otro, de la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, quienes se turnaron para atacar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, tras que este coincidiera anoche con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en quitarle los planes sociales a quienes protesten cortando calles y rutas.



Berni, además, había recordado, en un cruce con Fernando Iglesias en el programa de Luis Majul, que él había "metido preso" a Juan Grabois .

"¿Eso se supone que es canchero?", se preguntó retóricamente Fernández en twitter y remató: "Por favor, Berni, estás compitiendo con Fernando Iglesias por quien es más payaso y policía, dignificate".

y eso se supone que es canchero? por favor berni estás compitiendo con FERNANDO IGLESIAS por quien es más payaso y policia, dignificate pic.twitter.com/gbwMwQBhGv — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) April 6, 2022

Por su parte, el propio Grabois también salió al cruce Berni. En un tuit, dijo: "Qué triste que el ministro estrella de un compañero querido, que venía a profundizar los procesos populares, se enorgullezca pública e impunemente de haberte puesto preso en una protesta social para competir con el PRO a ver quién es más represor... además, es mentira".

Qué triste que el ministro estrella de un compañero querido que venía a profundizar los procesos populares se enorgullezca pública e impunemente de haberte puesto preso en una protesta social para competir con el PRO a ver quién es más represor... además, es mentira. pic.twitter.com/moFWCPSZQl April 6, 2022









Berni aseguró que quienes realizan piquetes deben dejar de percibir ayuda económica del Estado: "Mi posición es absolutamente coincidente con Larreta".

De todas maneras, aclaró que tiene "una diferencia" con el jefe del Ejecutivo porteño: "El gobierno de Larreta aumentó los planes y además le dio la potestad a los piqueteros de entregar y sacarles los planes a quienes ellos quisieran".

Al mismo tiempo, le dio la razón a Bullrich sobre que hay "más planes y más pobreza". "Los planes en muchos casos no están direccionados a aquellos que lo necesitan. Son un pago para mantener la paz en la calle. Así lo utilizó el gobierno de Macri y no tengo ninguna duda", arremetió Berni en declaraciones en el canal La Nación+.

Por otra parte, criticó a la gestión de Alberto Fernández al señalar que el Frente de Todos asumió para revolver "los tres problemas macroeconómicos más importantes para la gente: el salario, la inflación y las tarifas".

"Sin embargo, no pudimos resolverles ninguno de los tres problemas. Por eso vamos a discutir hasta que el Gobierno cambie de rumbo y le dé una solución a la gente", remarcó el funcionario de Axel Kicillof.

Asimismo, Berni consideró que "el acampe es algo gravísimo y tristísimo", al tiempo que sostuvo que "los planes sociales vienen a destruir la fuerza productiva del país".

Por otra parte, el funcionario recordó que cuando intervino en un piquete para desalojarlo la entonces ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic lo "amenazó" con mandarlo "a la Justicia" si se "metía en algún corte que fuera de jurisdicción nacional".

"Entonces dije ´perfecto no me meto más´. Y la última vez de un piquete en la Riccheri (el jueves y viernes pasado) no me metí y vi desde mi oficina como cuatro personas cortaban durante dos días la Autopista", reveló.

Por último, Berni precisó que se está "en una crisis económica y aseguró que tiene "muy en claro los intereses" que representa.

"El Gobierno no es amigo. Y fíjense como le fue a Mauricio Macri con todos los amigos que tenía. Yo tengo muy en claro qué intereses represento", concluyó.