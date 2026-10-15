Plazo fijo, UVA o fondos comunes: qué hacer con un ahorro que vas a necesitar dentro de tres meses.

Cuando se cuenta con un dinero que se necesitará en el corto plazo, elegir dónde guardarlo requiere evaluar algo más que la rentabilidad. La posibilidad de retirar los fondos a tiempo, el riesgo de perder capital y las condiciones de cada instrumento son factores clave antes de tomar una decisión.

Para quienes tienen un ahorro que deberán utilizar dentro de tres meses, existen distintas alternativas en el mercado argentino, como los plazos fijos tradicionales, las cuentas remuneradas y los fondos comunes de inversión de mercado de dinero. Sin embargo, cada opción tiene características diferentes y no todas permiten disponer del dinero de manera inmediata.

Qué tener en cuenta antes de invertir un ahorro a tres meses

El primer paso es definir la fecha exacta en la que se necesitará el dinero y cuánto capital deberá estar disponible en ese momento. Este plazo condiciona el tipo de inversión que conviene evaluar.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), a través de su portal educativo Investor.gov, explica que el horizonte temporal es uno de los factores que determinan cómo distribuir una inversión. En general, cuanto más corto es el plazo, menor suele ser la tolerancia a las fluctuaciones del mercado , ya que existe menos tiempo para recuperarse de una eventual pérdida.

Por eso, si el objetivo es utilizar el dinero dentro de 90 días, puede ser más importante priorizar la disponibilidad y la preservación del capital que buscar la mayor ganancia posible.

Plazo fijo UVA: una alternativa para proteger los ahorros de la inflación

El plazo fijo UVA es una alternativa de ahorro en pesos cuyo capital se ajusta según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), vinculada al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la evolución de los precios.

A diferencia del plazo fijo tradicional, que ofrece una tasa de interés en pesos, este instrumento permite que el capital depositado se actualice de acuerdo con la inflación durante el período de inversión.

Según explica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el plazo mínimo de colocación es de 90 días. Al vencimiento, el ahorrista recibe el equivalente en pesos del capital actualizado y los intereses que correspondan según las condiciones contratadas . De esta manera, busca preservar el poder adquisitivo del dinero frente al aumento de los precios.

Existe, además, una modalidad de plazo fijo UVA precancelable, que permite solicitar la cancelación anticipada a partir de los 30 días, de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad. Sin embargo, si se retira el dinero antes del vencimiento, se aplica una tasa de interés diferencial, que puede ser menos conveniente que mantener la inversión durante los 90 días previstos.

Qué tener en cuenta antes de invertir un ahorro a tres meses. Unsplash.

Plazo fijo tradicional: cómo funciona si necesitás el dinero en tres meses

Una de las alternativas disponibles en Argentina es el plazo fijo tradicional. Según explica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), este instrumento permite depositar una suma de dinero durante un período determinado y recibir, al vencimiento, el capital más los intereses acordados.

El plazo fijo tradicional en pesos tiene un plazo mínimo de 30 días. Esto permite evaluar colocaciones sucesivas si el dinero se necesita dentro de tres meses, aunque es importante considerar que las tasas pueden cambiar entre un depósito y el siguiente.

Además, el plazo fijo tradicional no admite la cancelación anticipada. Por ese motivo, antes de constituirlo, hay que comprobar que el vencimiento coincida con la fecha en la que se necesitarán los fondos .

En octubre de 2026, las tasas nominales anuales (TNA) de los plazos fijos tradicionales a 30 días se ubican aproximadamente entre el 16% y el 21% en los principales bancos del país, según el comparador del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, algunas entidades ofrecen tasas superiores, por lo que conviene revisar las condiciones vigentes antes de elegir dónde depositar el dinero.

Plazo fijo, UVA o fondos comunes: qué hacer con un ahorro que vas a necesitar dentro de tres meses. Unsplash.

Billeteras virtuales: cuánto rinde el dinero en Mercado Pago

Otra alternativa para quienes necesitan mantener sus ahorros disponibles es utilizar una billetera virtual. En octubre de 2026, Mercado Pago informa un rendimiento del 19% anual en pesos, con intereses que se generan diariamente y la posibilidad de utilizar el dinero en cualquier momento.

A diferencia del plazo fijo tradicional, esta opción no requiere inmovilizar los fondos durante 30 días. Sin embargo, la tasa no está garantizada: el rendimiento depende de la evolución de Mercado Fondo, el fondo común de inversión a través del cual se invierte el dinero.

Por ejemplo, si se toma como referencia una tasa nominal anual del 19%, un saldo de $1.000.000 generaría alrededor de $15.700 en 30 días. Se trata de una estimación orientativa, ya que la rentabilidad puede variar y no está asegurada.

Fondos comunes de inversión: qué pasa con el dinero y cuándo se puede retirar

Otra alternativa son los fondos comunes de inversión (FCI), que reúnen el dinero de muchas personas para invertirlo en distintos activos financieros. En lugar de elegir cada inversión por separado, el ahorrista aporta su dinero a un fondo que es administrado por profesionales. La Comisión Nacional de Valores (CNV) es el organismo encargado de regular y supervisar estos instrumentos en Argentina.

Según la CNV, en su guía sobre fondos comunes de inversión, quienes ingresan al fondo adquieren cuotapartes. Es decir, cada inversor obtiene una participación en el patrimonio total del fondo, cuyo valor puede subir o bajar según el resultado de las inversiones que lo componen.

La rentabilidad depende de los activos en los que invierte el fondo y de cómo evoluciona su valor. Si las inversiones tienen un resultado positivo, el valor de las cuotapartes puede aumentar. Si tienen un resultado negativo, el inversor puede perder parte del dinero aportado.

Por eso, a diferencia de un plazo fijo tradicional, un fondo común de inversión no garantiza una tasa de interés determinada ni la devolución del capital invertido.

En los fondos comunes de inversión abiertos, el inversor puede solicitar el rescate de sus cuotapartes para recuperar el dinero. Sin embargo, eso no significa que los fondos estén disponibles de manera inmediata en todos los casos.

La CNV explica que el plazo para recibir el dinero depende de las condiciones establecidas en el reglamento de gestión de cada fondo. Además, el importe que se recibe se calcula según el valor de las cuotapartes que corresponda al momento del rescate.

Qué alternativa conviene para un ahorro que se necesitará en 90 días

No existe una única respuesta para todos los ahorristas. La decisión depende de la fecha de uso del dinero, la necesidad de contar con liquidez y el nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir.