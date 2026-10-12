Plazo fijo o billetera virtual: qué conviene más para sacarle el máximo rendimiento a los pesos.

El plazo fijo y las billeteras virtuales con cuentas remuneradas son dos de las opciones más utilizadas por quienes buscan obtener un rendimiento con sus pesos sin asumir grandes riesgos. Si bien ambos generan intereses, funcionan de manera distinta.

Cuáles son las diferencias entre el plazo fijo y las billeteras virtuales con cuentas remuneradas

El plazo fijo exige inmovilizar el dinero por un período de tiempo determinado que generalmente es 30 días o más. A cambio, el banco te garantiza una tasa de interés fija que se sabe desde antes de constituir el depósito.

Por su parte, las billeteras virtuales suelen invertir el dinero en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de bajo riesgo, por lo que la tasa de interés puede variar de un día a otro. La principal ventaja es que el dinero se mantiene disponible para ser utilizado en cualquier momento.

Plazo fijo o billetera virtual: qué conviene más para sacarle el máximo rendimiento a los pesos.

¿Cuándo conviene el plazo fijo y cuándo conviene la billetera virtual?

La principal diferencia está en la disponibilidad del dinero. Mientras que el plazo fijo exige inmovilizar el dinero, las billeteras permiten usar el saldo en cualquier momento, ya sea para una transferencia, pago o extracción. De esta manera, quienes priorizan tener dinero disponible suelen inclinarse por las cuentas remuneradas.

En cuanto al rendimiento, el plazo fijo ofrece una tasa conocida desde que se constituye la inversión, por lo que el ahorrista sabe cuánto recibirá al vencimiento. En cambio, los rendimientos de las cuentas remuneradas pueden variar.

La elección dependerá del objetivo de cada persona. Si el dinero no se utilizará durante varias semanas y se busca previsibilidad, el plazo fijo puede ser una alternativa conveniente. En cambio, quienes necesitan disponer de fondos sin resignar los rendimientos encontrarán una mejor opción en las billeteras virtuales.