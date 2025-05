Petroleros amenazan con un paro inminente si el Gobierno no reabre las paritarias

La Federación que nuclea a los sindicatos del petróleo, el gas y los biocombustibles (FASiPeGyBio) se encuentra en alerta por la negativa a la apertura de la paritaria en uno de los convenios colectivos en el que se desempeña y apunta al Gobierno nacional por la "falta de homologación" y las "presiones" que realiza en otros dos casos.

Con la firma de su secretario general, Gabriel Barroso, la entidad emitió un comunicado en el que le solicita a la Secretaría de Trabajo que convoque "urgente a las Cámaras empresariales (CEPH y CEOPE) para discutir el cierre de paritarias 2024/2025 y el inicio del periodo 2025/2026 el cual comenzó el 1° de Abril".

En ese sentido, señalan que "la inflación ha dejado un brutal atraso en los salarios de los trabajadores petroleros de yacimientos" y que no han podido sentarse a la mesa de negociación desde el año pasado.

"El sector empresario mantiene aún una deuda sin resolver de la paritaria 2024/2025 y tampoco ha mostrado ningún interés en avanzar en acuerdos salariales del nuevo período. Exigimos al sector empresario y a las autoridades de Trabajo comprometerse de manera inmediata a los efectos de resolver tan dramática situación, haciéndolos responsables por el alteramiento de la paz social con la que esta organización gremial nacional ha demostrado un permanente compromiso", reza el comunicado.

De hecho, la tensión ya es palpable en distintos yacimientos y refinerías por la demora de las negociaciones o por el incumplimiento de cláusulas ya pactadas.

El secretario de Hacienda de la Federación, Gabriel Matarazzo, señaló que tanto la negativa a la convocatoria de la paritaria en yacimientos, como los incumplimientos en refinería y gas tienen como responsables al Gobierno nacional a través de la Secretaría de Trabajo y la petrolera de bandera.

" En yacimientos claramente no tenemos paritarias. Las últimas negociaciones datan del año pasado. Queremos que se convoque a las paritarias y que sean libres para poder discutir lo que queda del año pasado y lo de este ", dijo Matarazzo en diálogo con El Cronista.

El gremialista señaló que las paritarias, en general, están siendo guiadas por "ese número de inflación mentiroso que es el IPC" pero que, en este caso, no hay ni siquiera es tipo de aumentos. "En refinerías y gas licuado, YPF no participa de las paritarias. Con ambas hemos firmado acuerdos, que la Secretaría de Trabajo, que es inexistente, no homologa", añadió Matarazzo.

Además, ejemplificó a qué se refiere con la presión ejercida por la petrolera estatal: "Todas las empresas de la paritaria del Gas han pagado. Pero en refinerías desconocen el acuerdo. No permiten las paritarias libres. El Gobierno o no homologa o no las paga y presiona a las demás para que no paguen", describió.





Medidas de acción directa

"La semana que viene, si no cumplen el acuerdo, nos van a empujar a una medida de acción directa en las refinerías", adelantó Matarazzo, quien también es secretario general del gremio de los petroleros de Bahía Blanca. Consultado respecto del impacto de un paro, el sindicalista señaló que no hay un traslado automático a los surtidores, pero que una medida extendida en el tiempo podría hacer escasear el combustible en las estaciones de servicio, dependiendo siempre del stock que haya en los puestos de venta.

"El paro no está resuelto aún, pero es claro que, si se lleva a delante la medida, desde ese momento no sale más combustible hacia los surtidores. Ahí depende de cómo estén los tanques de las estaciones", graficó.