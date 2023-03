Para no quedarse sin dólares, el Gobierno esperará una señal del FMI para pagar la deuda

La Argentina le pagará al Fondo Monetario Internacional (FMI) dos vencimientos de la deuda que caían esta semana recién el viernes 31 de marzo.

La decisión del Gobierno es esperar que el Directorio (Board) del organismo trate la revisión de las metas del cuarto trimestre y de 2022, que ya fueron aprobadas a nivel técnico, y fiscalice en términos políticos el Staff Report, para luego enviar 4000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a u$s 5360 millones a la fecha.

La aprobación de los directores del FMI, que son representantes de Estados Unidos, China, Japón y las potencias de Europa, estaba prevista para esta semana, pero el tratamiento del caso argentino todavía no está en la agenda del Board.

Por eso, se calcula que los dólares del Fondo llegarán recién a fin de mes. Y para no quedar con reservas negativas en el Banco Central (BCRA), el ministro de Economía, Sergio Massa, obtuvo un acuerdo para calzar los vencimientos con el desembolso.

Este martes 21 la Argentina tenía que devolver unos u$s 962 millones del crédito de u$s 45.000 millones tomado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. Y el miércoles 22, otros u$s 1858 millones. En total, 2820 millones de dólares que saldrán del país.

Con esta jugada, se eliminará la posibilidad de quedar temporalmente en negativo, mientras el BCRA sigue vendiendo dólares en cada rueda cambiaria para pagar importaciones, deuda comercial del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y deuda financiera del sector público y el sector privado.

En lo que va del 2023, el Banco Central ya vendió en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) unos u$s 2000 millones, en medio de una sequía histórica que restó ingreso de divisas del campo.

En este contexto de escasez, la entidad monetaria anunció este lunes que la Corporación Andina de Fomento (CAF) concretó hoy el desembolso de u$s 285,4 millones, que se incorporaron a las reservas internacionales.