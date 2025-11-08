Mientras el Gobierno profundiza el contacto con las provincias para avanzar con las reformas pendientes, el jefe de Gabinete Manuel Adorni aseguró que “hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar”.

Lo dijo en el marco de los festejos que realizó la Sociedad Rural Argentina (SRA) este viernes por su 160 aniversario, donde asistió en representación de Javier Milei a raíz de su visita a Bolivia por la asunción del presidente Rodrigo Paz.

En el evento, Adorni señaló que a la par de los mandatarios provinciales hay “ un presidente y un equipo de gobierno con el objetivo fijo ” en la colaboración.

“Creemos en el mérito y en la iniciativa privada. Creemos en el trabajo honesto como camino de acceso social. Creemos en aquellos que invierten a pesar del riesgo, no solo climático, sino también de un Estado que durante muchos años los ahogó en impuestos y les cambió permanentemente las reglas de juego”, resumió.

Adorni acompañó al ministro del Interior, Diego Santilli, durante las primeras conversaciones cara a cara con gobernadores. En Casa Rosada, recibieron este viernes a Ignacio Torres (Chubut) y a Raúl Jalil (Catamarca).

La agenda de reuniones continuará el lunes, cuando Santilli recibirá a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz; y Córdoba, Martín Llaryora.

Aumento al Garrahan, noveno RIGI y reclamo a Cristina Kirchner: los principales hechos de la semana, según Adorni

Adorni difundió este sábado a través de su cuenta en la red social X un detallado resumen de las acciones y resultados que, según la perspectiva oficial, marcaron la semana en el país. El funcionario sintetizó diversos temas, incluyendo aumentos salariales, asistencia agropecuaria, crecimiento en exportaciones, y la presentación de nuevas inversiones.

Entre las primeras novedades destacadas por Adorni, se registró el “aumento salarial del 61% para el personal de salud del Hospital Garrahan”.

En el ámbito agropecuario, el Gobierno Nacional informó que “va a extender la Emergencia Agropecuaria por las inundaciones en las localidades bonaerenses de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué hasta el 28 de febrero de 2026”. Esta medida se complementará con el aporte de “más de un millón de litros de gas oil para apoyar a los productores”.

En cuanto a indicadores económicos, se subrayó que “crecieron un 21% las exportaciones agroindustriales, el mejor desempeño para un septiembre en cuatro años”. A este dato se sumó que “aumentaron 16,9% las ventas de vehículos 0km en octubre respecto al mismo mes del 2024”.

Respecto a la desregulación, el posteo mencionó que “se eliminaron 973 regulaciones obsoletas que le devuelven la libertad a la industria del vino”. Además, la gestión informó sobre la llegada del “noveno proyecto RIGI, un nuevo puerto en Santa Fe con una inversión de USD 277 millones”.

En materia de seguridad, el informe señaló una disminución: “bajaron 38% los secuestros extorsivos en el promedio anual de casos”.

Por otro lado, la cartera de Capital Humano anunció una acción relacionada con asignaciones: “El Ministerio de Capital Humano pedirá las sumas indebidamente percibidas por Cristina Fernández de Kirchner en concepto de asignaciones vitalicias”.

Finalmente, se destacó la participación del primer mandatario en un evento internacional: “El Presidente Milei participó del America Business Forum junto a Donald Trump, Lionel Messi y otros líderes mundiales”.