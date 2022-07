Los 6 ganadores y perdedores en el nuevo esquema de poder del FdT

El recambio ministerial y la llegada del superministro Sergio Massa al Gobierno deja un tendal de ganadores y perdedores de la política que deberán redefinir su futuro inmediato.

Según las consultas que hizo El Cronista y a la vista de los hechos que dejó la frenética jornada de ayer con renuncias, recambio de cargos y nuevo esquema de poder el escenario político quedó diagramado de la siguiente manera:

GANADORES

Sergio Massa

Sin dudas el flamante superministro es el gran ganador de toda esta movida. Desde la salida de Martín Guzmán en economía que el hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados había planteado a Alberto Fernández este nuevo esquema de poder para darle fuerza al Gobierno. No pudo ser en ese momento porque el Presidente no lo avalaba. Pero ahora logró convencer a Cristina Kirchner y al mismo Presidente de avanzar con un superministerio para concentra poder y unificar la política del Gobierno. El tigrense se juega todo su futuro político en esta gran movida, pero hoy es considerado el gran triunfador, con apoyo de los gobernadores del PJ, la CGT, Cristina Kirchner y ahora del albertismo.

Cristina Kirchner.

La vicepresidenta también se presenta como una de las ganadoras en toda esta jugada. Detrás del armado del nuevo esquema de poder están sus definiciones concretas y nombres que puso en lugares clave. Por lo pronto en el Gobierno admiten que la AFIP con Carlos Castagneto a la cabeza queda bajo el control de la vicepresidenta. Logró así desplazar a Mercedes Marcó del Pont que era uno de sus objetivos. También cree la vicepresidenta que al asumir Cecilia Moreau en la presidencia de Diputados, si bien todavía no está confirmada, también logrará sumar una cuota de poder importante. Las definiciones del trazado de Massa hacia el futuro dejaron en claro que deberán pasar antes por el despacho de la vicepresidenta para dar su visto bueno.

Gobernadores del PJ.

Luego del almuerzo que mantuvieron con el Presidente en la Casa Rosada el miércoles pasado los 14 gobernadores del PJ que reclamaron cambios en el Gobierno se dan por ganadores. Ayer hubo muestras públicas de respaldo al superministro Massa de parte de los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta) y Sergio Uñac (San Juan) entre otros. Esta es una clara muestra de que la presión de los gobernadores del PJ sobre el Presidente surtió el efecto deseado.

Gabriel Katopodis.

En la movida que avanza Massa de reconstrucción del poder del Gobierno se fusionaría el ministerio de Obras Públicas con Transporte. De esta manera, el ex intendente de San Martín hoy a cargo de Obras Públicas será quien quede a cargo de ese gran Ministerio. Se trata de una jugada de reparto de poder de equilibrios ya que Katopodis es un albertista puro, pero que arrastra una larga relación con Massa, y Alexis Guerrera que está a cargo de Transporte es una figura del massismo. Katopodis en este caso quedará como un ganador que seguirá manejando la obra pública de cara a un año electoral.

Cecilia Moreau.

La diputada kirchnerista pica en punta para ocupar el lugar de Massa en la presidencia de la Cámara de Diputados. Moreau manejará los hilos de la Cámara baja en sintonía con Massa y también con Cristina Kirchner, lo cual le dará una cuota de poder muy grande a la Vice. Estuvo a punto de ocupar la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos cuando renunció Máximo Kirchner. Pero finalmente se puso allí a Germán Martínez. Ahora viene su revancha.

La CGT. Los gremios de la central sindical vieron como un triunfo la llegada de Massa al superministerio de Economía. No lograron coincidir con las ideas de la breve Batakis. Ayer sacaron un comunicado en el que plantearon que ven "con sentido positivo" los cambios de Gabinete. También dijeron que confían plenamente en la "orientación productivista y de desarrollo industrial" que tiene Massa. Es una pulseda ganada también contra los movimientos sociales que estaban alineados a Batakis.

PERDEDORES

Alberto Fernández.

Sin dudas el Presidente quedó altamente debilitado a la luz de todos los cambios ministeriales que se impusieron. Alberto Fernández se resistía a la idea de Massa de crear un superministerio de Economía. Pero finalmente tuvo que ceder ante la presión del propio Massa, Cristina Kirchner, la CGT y los gobernadores del PJ. Así, el albertismo y la figura del Presidente quedaron altamente dañados en cuanto a solidez de poder. No está claro aún cómo repercute el recambio ministerial en la imagen del Presidente ya que es todo muy reciente. Pero los números de imagen negativa de Alberto Fernández en todas las encuestas le dan muy mal y los encuestadores evalúan que esta situación de un Massa superministro profundizarán esa imagen negativa del Presidente.

Juan Manzur.

Si bien resiste en su cargo, jefe de Gabinete quedó altamente descolocado con esta nueva estructura de poder. Algunos funcionarios del Gobierno comentaban ayer que Manzur evaluó su renuncia pero lo contuvo Alberto Fernández. Lo cierto es que el jefe de Gabinete quedará muy desdibujado ante un superministro como Massa que mantendrá el control de más de la mitad del Gobierno. Manzur incluso recibió muchos cuestionamientos en el almuerzo en la Casa Rosada de los gobernadores del PJ y el Presidente. Hay quienes sostienen que Manzur daría su informe ante Diputados el 11 de agosto y luego renunciaría.

Daniel Scioli.

El ahora ex ministro de la Producción quedó muy golpeado con la llegada de Massa a la Casa Rosada. Su apuesta por frenar la embestida del ahora superministro fracasó. La salida inmediata que le quedó a Scioli es la de volver a Brasil como embajador. Pero en su entorno ven que ello es una muestra de derrota. Scioli es un competidor claro de Massa en la carrera presidencial del Frente de Todos para el 2023 y no iba a aceptar que sus definiciones queden subordinadas a Massa y que se rebaje su ministerio a Secretaría.

Silvina Batakis.

La ministra de Economía fugaz también esta en la lista de perdedores. Su llegada a la Casa Rosada no logró frenar el malestar en los mercados y las medidas que tomaba no lograban generar confianza. En Estados Unidos aseguran que no le fue tan mal en su encuentro con el FMI, el Tesoro norteamericano y el Banco Mundial. Pero Batakis nunca tuvo un poder amplio delegado como el que ahora se le dará a Massa. Su salida al banco Nación es un interregno que la pone en un lugar de menor poder y queda severamente dañada su figura.

Gustavo Béliz.

El ahora ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia es otro de los perdedores de la jornada de ayer. En su carta de renuncia escribió: "Dios los guarde". Fue la muestra cabal del malestar de Béliz por la imposición que le hizo Massa para que su secretaría quede bajo la órbita del superministerio. Béliz estaba muy cuestionado por el kirchnerismo por frenar todos los proyectos de inversión de China en Arge ntina y por su mirada pronorteamericana. También estaba cansado de que las definiciones en el Consejo Económico y Social nunca llegaban a nada.

Julián Domínguez.

El ahora ex ministro de Agricultura recibió una propuesta de Massa antes de renunciar. Le planteó la idea de trabajar juntos y quedar como Secretario de Agricultura pero con más poder del que tiene un secretario de Estado. Domínguez rechazó la oferta y además se fue con críticas al Presidente por dejar que se avance con embestidas al campo que es un sector clave para el despegue de la economía. Su salida es vista como una perdida total de poder.