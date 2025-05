La tajante definición de Andrés Malamud sobre el futuro del PRO y un eventual frente con LLA: "Macri está..."

El analista político Andrés Malamud explicó el destino del partido del PRO, su relación con La Libertad Avanza y habló de una alianza "inevitable". En ese contexto, no descartó la posibilidad de que el partido de Mauricio Macri pueda "desaparecer de la escena política, así se sume o no a La Libertad Avanza".

"El PRO va en esa línea porque es donde lo lleva la marea electoral. El electorado de la ciudad le dijo: 'Macri, fuiste. Ahora la derecha la controla Milei'", sostuvo en diálogo por Cadena 3.

Por su parte, señaló que una alianza con LLA es inevitable y que "Macri está viendo cómo hace para que la negociación no parezca una entrega". Sin embargo, expresó que "hay varias maneras de sumarse y como la Provincia de Buenos Aires desdobló las elecciones, van a utilizar todas ellas".

"Ya hubo intendentes del PRO que se pasaron a La Libertad Avanza, Diego Valenzuela, de 3 de febrero, un distrito importante, y (Guillermo) Montenegro, el intendente de Mar del Plata ya está más violeta que amarillo", puntualizó.

Javier Milei

Con respecto a las elecciones de septiembre , dijo que "La Libertad Avanza, el PRO y algunos radicales, van a ir juntos en una coalición" pero aclaró que "en octubre la lista va a ser de La Libertad Avanza y van a poner algunos candidatos del PRO si quieren".

"El arreglo es inevitable y tiene dos mecanismos: en septiembre coalición, en octubre cooptación . Los violetas deciden quienes van de los amarillos", insistió.

Malamud: "Ningún partido le puede hacer frente a La Libertad Avanza"

Andrés Malamud sostuvo que ningún partido "le puede hacer frente" a la LLA y en ese sentido destacó la estrategia discursiva del oficialismo: "Milei plantea una pregunta: ¿quieren inflación o no? Si la respuesta es no, ya saben a quien votar, a este gobierno". " Hoy no hay ninguna pregunta tan importante como esta ", añadió.

Asimismo, sostuvo que las personas buscan un líder exasperado que los represente porque "significa que ese líder es como yo": "Cuando la gente está enojada quiere exteriorizar y sentir la intensidad de su enojo".

"Cristina (Kirchner) y Milei hoy representan eso. Es la nitidez del insulto por sobre el matiz del argumento. Ninguno es tonto, los dos tienen argumentos. Algunos pueden estar contentos con el distribucionismo kirchnerista y otros con el fiscalismo mileísta. "En todo caso es nítido lo que pretenden, uno motosierra, otra redistribución. Pero los dos insultan", concluyó.