Es ganadero, creó un partido para ser gobernador y desafía tanto a JxC como a Gildo Insfrán

Francisco Paoltroni tiene 46 años y nunca hizo política. Desde que llegó a Formosa, hace más de 15 años, se dedicó a trabajar en el campo. Hasta que llegó a la conclusión de que si no se involucraba nada iba a cambiar en su provincia, con un clima excepcional para producir alimentos y vender en los mercados nacionales e internacionales, pero carente de toda infraestructura.

La Procuración General sostuvo que la Corte no debe intervenir sobre la reelección indefinida de Insfrán



"Ni siquiera tiene tren, porque (Gildo) Insfrán dice que no encuentra inversores", lo que juzga totalmente razonable dado el modelo político imperante. "Tal vez ahí se necesita inversión de la provincia y después, eventualmente, concesionarlo. Pero el primer empuje debe darlo el Estado", razona este candidato a gobernador frente a El Cronista. No es peronista, ni tampoco radical. Creó su propio partido, Libertad, Trabajo y Progreso y arrancó hace dos años una campaña en motorhome, postulando políticas pragmáticas, no ideológicas, para que Formosa inicie una nueva etapa. Asesorado por el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, espera que Insfrán oficialice su candidatura para presentarse ante la Corte Suprema a cuestionar su octava reelección.

- ¿Va a presentar impugnación contra la nueva candidatura de Gildo Insfrán, que busca la 8va reelección a gobernador y tuvo, antes, dos gestiones como vicegobernador?



- Nosotros hace seis meses que venimos trabajando en esto y tenemos todo listo para cuando Gildo Insfrán se presente como candidato. Hasta ahora no lo hizo. Tiene tiempo hasta el 25 de junio. No sé qué estará especulando, pero todo indicaría que será a último minuto. Pero tenemos previsto también impugnar la candidatura de Fernando Carbajal (Radical en Juntos por el Cambio), que no es apto para ser candidato porque la Constitución de Formosa exige haber nacido en la provincia o residir al menos ocho años, y él solo tiene cinco. De hecho, tiene domicilio y paga impuestos en Corrientes. Como en el caso de Insfrán, también estamos a la espera de que se presente.

- ¿Usted ya está en condiciones de competir?

- Sí, ya estamos para competir. De hecho, hoy presentamos formalmente en Formosa capital la fórmula que integro con Noemí Argañaraz, candidata a vicegobernadora que es médica de la ciudad de Formosa, madre de tres hijas y una mujer muy comprometida para cambiar Formosa con gente nueva.

- ¿Cómo se llama su partido?

- Libertad, Trabajo y Progreso, que formalmente nació en Formosa hace 10 días. También estamos preparados para competir a nivel nacional con candidatos a senadores y diputados nacionales nacionales. Es un partido nuevo, de laburantes, comerciantes, gente de lo más diversa que estuvo al margen de la política, la mayoría independientes políticamente, todos con el mismo objetivo que es cambiar la historia de Formosa.

- ¿Por qué no va su partido con la coalición opositora que en Formosa se llama Frente Amplio?

- Porque son parte del problema. En 30 años fueron funcionales a Insfrán, nunca impugnaron su candidatura y ahora hacen este arrebato, una verdadera pantomima. Aquí en Formosa han ocupado cargos toda la vida. Nosotros venimos a cambiar la historia. No queremos ser parte de lo viejo. Aceptábamos ir en acuerdo si nos dejaban ir a un mano a mano con Insfrán. Pero no nos dejaron entrar en la coalición. No les interesa cambiar la historia. Lo distinto somos nosotros, que nunca participamos y estamos poniendo lo mejor que tenemos para ir adelante.

- Su campaña es particular. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata?

- Nosotros empezamos a armar primero de setiembre de 2021 a marzo de 2022 armando un proyecto de desarrollo. De marzo a setiembre del 2022, armamos los equipos en cada localidad y, a partir de ahí, desde setiembre salimos con el motorhome pueblo por pueblo. Empezarmos por el oeste, donde casi nadie va, zonas donde están los pueblos originarios y todos los caminos son de tierra, luego pasamos hacia el este, y ahora estamos recorriendo Formosa capital y las zonas de influencia. En todos los lugares nos quedamos una semana. Fuimos visitando a la gente a las casas, escuchándolos, caminando por donde nos pedían que viéramos algo, y después de una semana expresaba mi experiencia en unas asambleas que hacíamos para que cada uno hable después. Hubo infinidad de casos que jamás habían hablado en público. Muchas veces lloramos, nos abrazamos, y por supuesto seguíamos recargados con más proyectos. Hicimos 30 asambleas. Y todavía nos quedan varias más.

- ¿Y cómo está el vínculo con toda esa gente que visitó?

- Están los equipos por localidad trabajando, muy motivados. De allí van a salir los candidatos para las listas para empezar a cambiar la historia. Generamos un vínculo de confianza, presentamos ideas concretas, cosas que nunca se hicieron. Y siguen trabajando en nuestro plan de desarrollo para la provincia. Creo que somos los únicos que tenemos un plan. Para los demás es una elección más.

- ¿Le conviene que Insfrán haya alineado la elección con la nacional? ¿A usted le conviene tener más tiempo o le conviene votar ya?

- Estamos preparados para cualquier escenario, pero este nos conviene porque nos faltó un poco de tiempo para entrar en Capital. Si llegábamos a hacer acuerdo con el Frente Amplio, teníamos capital, donde ellos son fuertes. Pero no quisieron, no les interesó. Ahora tengo más tiempo para trabajar en Capital.

¿Cuál es su propuesta ideológica?

- No es todo liberalismo puro, tampoco es política, es un poco de todo. Según para cada escenario una receta diferente. Hoy no hay ninguna empresa dispuesta a poner en marcha el tren. Entonces el estado tiene que hacer un acuerdo con el Belgrano Cargas. Cuando todo funciona, otro cambia. No somos estatistas, no somos ideológicos. Pero a Formosa le interesa. Cuando funciona, cuando todo camine, lo concensionamos.

- Usted es consignatorio de hacienda y ganadero. Vivió de la actividad privada siempre. ¿Cómo hace ahora?

- Ya no estoy seguro de ser ganadero, porque tengo que ir vendiendo las vacas para hacer esta patriada. Y sobre la AFIP, podrá imaginarse. Esos problemas los tenés sin estar en política, te imaginás si estás en política y querés sacarlos del poder. Pero ya tengo decidido ir atrás de este objetivo hasta la última consecuencia.