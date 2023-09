El peronismo quiere retener Santa Fe: por qué Lewandoski confía en dar vuelta el resultado de las PASO

Marcelo Lewandowski aspira a ser el próximo gobernador de Santa Fe. Este domingo, el actual senador del Frente de Todos medirá fuerzas con Maximiliano Pullaro, el radical que dio el batacazo en las PASO que se celebraron a mediados de julio. Aun así, el exrelator de fútbol se muestra optimista.

En un mano a mano con El Cronista, el rosarino que se impuso entre los cuatro candidatos peronistas en las PASO habló sobre sus principales propuestas de campaña -entre las que destaca un plan para construir más de 40.000 viviendas en cuatro años- y en cómo se las ingeniaría para dar la pelea contra el narcotráfico en caso de desembarcar en Casa Gris.

Además, sin dar nombres, el peronista se diferenció de la oposición cuando afirmó: "Nadie ha presentado, más allá de títulos rimbombantes, propuestas claras y concretas como nosotros". Y lo mismo hizo del actual gobernador de su provincia, el también peronista Omar Perotti, quien dijo que en un eventual ballottage entre Patricia Bullrich y Javier Milei, se inclinaría por el segundo.

También reflexionó sobre el triunfo de Milei en las PASO y advirtió sobre las consecuencias que tendría la dolarización de la economía que propone el líder de La Libertad Avanza.

-¿Qué expectativas tiene para la elección del domingo? ¿Cree que hay chances de revertir lo que fue el resultado de las PASO?



-Yo siempre soy optimista, no un optimismo tonto, no un optimismo sin fundamentos. Creo que hemos transitado una campaña, después de las PASO, donde pudimos mostrar con mayor amplitud nuestras propuestas. También decimos que lo que tenemos enfrente no es lo que se presenta como solución, o lo que se presenta como solución es parte de los problemas que tuvimos en el pasado. Así que lo hemos desarrollado y creo que nadie ha presentado más allá de títulos rimbombantes, nadie ha presentado propuestas claras y concretas como nosotros, por ejemplo, lo hacemos en el tema vivienda.

-Antes de pasar al tema de las propuestas, le pregunto cómo fue el proceso del PASO hasta acá. ¿Los que perdieron lo acompañaron? ¿Cómo fue esta segunda etapa de campaña?

-Sí, ha habido un acompañamiento sincero de los compañeros que perdieron en las internas, además el trabajo conjunto, tanto en Rosario como en Santa Fe, de mesas territoriales, de distintos espacios para caminar los barrios y para todo lo que significa una trayectoria de campaña. Estuvieron todos, incluso hubo reuniones con algunos históricos referentes que habían quedado un poco al margen en este tiempo. Tratamos de mimar a todos los que no se sentían contenidos; necesitamos de todos en este momento. Y no solamente dentro del peronismo. Creo que abarcamos, también, a un sector independiente de la sociedad que me acompañó en el 2019, me acompañó en el 2021 y nosotros, cuando hablamos, hablamos a todos los sectores. Es un momento en el que hay que buscar los puntos de coincidencia más que los de disidencia. Sé que el domingo me va a acompañar mucha gente que no es peronista, pero que adhiere a un modelo, a las ideas que tenemos y, sobre todo, a las formas que tenemos de hacer política, donde no todo es lo mismo, como decimos siempre. El futuro no es volver a construir con los que ya estuvieron y nos trajeron hasta acá, sino que el futuro es con la gente buena que quiera hacer las cosas distintas y que está dispuesta a decir lo que está mal lo cambiamos y lo que está bien lo continuamos. Nos duele lo que está pasando y queremos cambiarlo en serio.

Plan de viviendas, lucha contra el narco y potenciar al agro

-Me hablaba del tema de viviendas. ¿Qué proponen para revertir el déficit habitacional? Imagino que a los santafesinos, el drama de los aumentos de los alquileres también los alcanzó.

-Apuntamos a construir 45.000 viviendas en nuestro período. Que aquel que necesita su primera vivienda pueda acceder pagando una cuota accesible, que no supere lo que podría pagar un alquiler, que tenga una indexación con el correr del tiempo, que sea acorde al aumento de los salario. La idea es que se desarrolle en toda la provincia, con distintas características de vivienda, de acuerdo a la geografía.

-¿Y los fondos de dónde saldrían?

-La provincia aportaría ese fondo, pero no descartamos otro tipo de aportes. Hoy con el rendimiento de los bonos que Nación le pagó a Santa Fe, generaríamos una masa de dinero importante para arrancar ese proceso. Además, imaginamos que ese fondo sea virtuoso, que se vaya retroalimentando, no sólo con la participación de capital privado, de mutuales, de cooperativas, que también necesiten la vivienda para sus socios, sus afiliados, que puedan llegar a aportar. Pero también con futuros préstamos y fondeos que obtengamos para resolver un problema que es clave. Hoy la gente no puede acceder a un crédito hipotecario, no tiene el efectivo para comprar una vivienda. Entonces, resolver un problema social importante, pero que además eso genera un circuito económico virtuoso.

-¿Y la Ley de Alquileres afectó en los santafesinos?

-Sí. Yo lo que digo es que si vos te retrotraes en el tiempo, cada vez que hubo inflación, cada vez que hubo estos sacudones, el tema del alquiler fue un problema en Argentina. Entonces, no sé si es tan sólo un problema de la ley, lo que hay es un problema de oferta, entonces no hay viviendas en alquiler. Por eso también tenemos un proyecto para que con exenciones impositivas, basado en un modelo uruguayo, que también lo voy a presentar en el Senado, me adelanto, voy a presentar el modelo en el Senado.

-¿Cómo sería?

-La idea es que con exenciones impositivas, se permitan que los privados, con las empresas constructoras, construyan viviendas. Esas exenciones van a estar dadas sólo si los primeros cinco años esas viviendas se ponen en alquiler. Yo te eximo de algunos impuestos, que en Santa Fe ya lo tenemos pensado para Ingresos Brutos, Ley de Sellos e Impuesto Inmobiliario, que es lo que esté a nuestro alcance. Pasados esos cinco años, el dueño la vende, la sigue alquilando, puede hacer lo que quiera. Pero yo con eso estoy dando una dinámica del estado para poner más viviendas en alquiler. Porque en definitiva es una cuestión de oferta. ¿Habrá alguno que prefiera tener la casa vacía si no le conviene el alquiler? Bueno, puede haber, pero me da la sensación de que también hay un problema de faltas de viviendas. Así que no sé si pasa solamente por una cuestión de la ley que puede tener su incidencia pero, claramente, lo que falta es viviendas en alquiler.

-Otro tema que preocupa en su provincia, sobre todo a la ciudad de Rosario, es el narcotráfico, de hecho es una de las principales críticas que se le hace al hoy gobernador. ¿Qué propondría? ¿Tendría una mirada diferente de cómo combatir el narcotráfico? En su campaña también pone el foco en prevención y en atacarlo como un problema de salud...

-El narcotráfico está instalado en Argentina, lo que tenemos en Santa Fe es una matriz de violencia por la disputa del territorio, que no se da en otros contextos. Si vamos a perseguir el narcotráfico, tiene que ser a nivel de Estado Nacional y más que la droga hay que perseguir la ruta del dinero. Quién la provee y quién la da. Eso es una cuestión macro. Lo que tenemos que resolver también en Santa Fe es un grado de violencia que tiene que ver con muchos factores: control de armas, una policía a la que le tenemos que dar más recursos, capacitarla mejor y generar un aumento en tecnología, y llevar adelante un proceso en donde tenemos que ser acompañados por más fuerzas federales. No alcanza con derrumbar un búnker. Si creen que el narcomenudeo es derrumbar un búnker, a la semana te levanta otro. Entonces el sistema es mucho más complejo. Se necesita intervención no solamente de las fuerzas de seguridad en un barrio, sino que la acción social del Estado con la justicia, con desarrollo social, con la salud, con educación, trabajando con las instituciones del barrio.

-¿Por ejemplo?

Necesitamos verdaderos espacios de contención, apostando no solamente en la niñez, sino en la adolescencia. Generando alternativas de vida distinta, con capacitación, con contención en la escuela. Si no resolvemos la matriz social, todo lo otro es insuficiente. Un dato, Santa Fe triplicó el número de presos en los últimos 10 o 12 años y sin embargo no ha pasado nada.

-Y por el lado de las adicciones, ¿qué tienen en mente?

Vamos a desarrollar es un profundo trabajo. Para nosotros, el trabajo contra las adicciones es fundamental en la prevención y cómo contenemos a aquel que ya es adicto. Miramos mucho el modelo que tiene Córdoba, que me parece que es un buen modelo a seguir. Así que estamos trabajando ya con el senador Miguel Rabbia, el senador departamental, que me reemplazó a mí, con instituciones que trabajan con chicos en esa situación, que los están recuperando, con madres territoriales, que son madres de los adictos y que muchas veces están desprotegidas. Y bueno, las venimos ayudando en todo este tiempo porque para nosotros ese es un punto básico.

-Un sector importante en su provincia es el agro, ¿qué podría hacer desde su provincia para potenciarlo, en caso de ser gobernador?

-Hay dos cosas fundamentales que para el campo en Argentina son fundamentales. La primera es llevarle toda la infraestructura posible. Y la segunda, el conocimiento y la tecnología para producir más. En esa materia, Santa Fe está llevando adelante una cantidad de procesos que tienen que ver con el gas, con la energía, con los caminos, con las rutas transversales, con los caminos de la ruralidad. Se hicieron más de 1200 kilómetros. También está el tema del agua potable, cloacas, me parece que se han desarrollado muchas obras que tienen que ver con infraestructuras y hay que seguir haciendo. Necesitamos la autopista de la 33, la autopista de la 11. Ese es un concepto. Y el otro, generar un valor agregado. La posibilidad de que con esa tecnología y con esa infraestructura se pueda generar valor agregado a todo lo que se produzca.

-A propósito de las retenciones, ¿ve viable su eliminación como plantean algunos candidatos nacionales?

-Me parece que lo que hay que es sentarse a una mesa con todos los sectores y replantear una cantidad de cuestiones en toda la Argentina de cómo queremos encarar el tema carnes, los granos, cuáles son las apuestas. Hay que incentivar el valor agregado. Tenemos que compensar y fortalecer a aquel que agrega valor a lo que produce. Y darle alternativas de créditos para esa mejora en tecnología, y la posibilidad de incrementar esa producción. Nos tenemos que dejar de pelear si un poquito más de retención, un poquito menos de retención. La mirada es mucho más global Hay que escuchar más a los que conocen del tema y que no sean manotazos de ahogado los que damos para ver de dónde conseguimos los recursos, sino que tengamos una mirada más integral de qué vamos a hacer con todo lo que producimos.

Milei: el voto "probemos otra cosa"

-Yendo a las elecciones nacionales, Santa Fe fue una de las provincias en las que Milei se impuso, ¿le sorprendió?



-No, la verdad que no. La fortaleza de Milei en Santa Fe la veníamos observando ya desde algunas encuestas y estudios que habíamos encargado el año pasado, en octubre o noviembre. Veíamos que había un electorado muy fuerte instalado en el país.

-¿Y a qué le atribuye que los santafesinos se inclinen por una figura tan disruptiva?

-Creo que por lo que más o menos pasó en todo el país, están disconformes con unos y con otros. Creo que el voto enojo y el voto "probemos otra cosa" es lo que apareció. Creo que nadie, si empezás a indagar y a preguntar el contenido de lo que dice Milei y si aprobarían quedarse sin salud pública y sin educación pública, me parece que dirían que no quieren perder esas dos cosas, que son patrimonios de la sociedad argentina, ni siquiera de un partido político. Pero bueno, hoy, ante las dificultades, los enojos y las no respuestas que vinieron encontrando en este tiempo llevaron a encontrar una alternativa distinta, sobre todo en los sectores más humildes .

Para el senador, la dolarización de Milei implica pasar a ser "una colonia hecha y derecha formalmente".

-¿Le preocupa que sea Presidente?

-Sí, sí. Si lleva adelante lo que dice, es muy preocupante. Es muy preocupante porque, por estos valores de la salud o de educación que te decía, porque dolarizar la economía -aunque ahora dicen que no va a ser así- y quedarnos sin moneda es quedarnos sin la decisión soberana de un país, pasas a ser una colonia hecha y derecha formalmente. No podés no tener una moneda propia. Y además una cantidad de cosas que ya desde una cuestión ideológica, sino moral, con la que yo no comulgo. Para mí, las sociedades se construyen en base a la solidaridad, al bien común, y no al individualismo. Y por eso no tengo nada que ver con lo que él representa.

-¿No lo votaría como dijo el actual gobernador?

-No, de ninguna manera. Y a Bullrich tampoco, claro. Aparte, no imagino un escenario de balotaje entre ambos.