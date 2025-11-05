En esta noticia Cómo se compone el salario de los empleados de comercio

Los empleados de comercio están cobrando en noviembre de 2025 salarios que incluyen un aumento del 1% sobre el básico del mes anterior más una suma fija mensual de $ 40.000.

Así se estableció en el acuerdo paritario firmado el 26 de junio entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales del sector.

El entendimiento -que ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo- marca el camino salarial hasta fin de año para miles de trabajadores en todo el país.

Empleados de comercio: de cuánto es el aumento en noviembre

El nuevo esquema contempla una suba del 6% sobre las escalas básicas vigentes a junio de este año, aplicada de forma no acumulativa y distribuida a razón de un 1% mensual entre julio y diciembre.

A diferencia de otros sectores donde los aumentos son acumulativos, acá cada mes se aplica el 1% sobre el básico del mes anterior, generando un efecto escalonado que alcanzará el 6% total al finalizar diciembre.

Cómo se compone el salario de los empleados de comercio

El recibo de sueldo que reciben este mes los trabajadores mercantiles tiene varios componentes que conviene entender:

Sueldo básico: varía según la categoría (administrativo, vendedor, auxiliar, cajero) y se va incrementando mensualmente con el 1% correspondiente a cada mes.

Suma fija no remunerativa: $ 40.000 mensuales desde julio hasta diciembre de 2025. Esta suma no se integra al salario básico hasta enero de 2026, cuando recién se consolidará como parte del básico definitivo.

Adicional por antigüedad: se calcula como el 1% por año trabajado, aplicable sobre el sueldo básico más la suma no remunerativa. Esto significa que un empleado con 10 años de antigüedad suma un 10% adicional sobre ambos conceptos.

Presentismo: se abona conforme al artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que establece un porcentaje adicional para quienes no tienen inasistencias injustificadas durante el mes.

Los montos que se detallan en las escalas corresponden a jornada completa y no contemplan adicionales zonales (como los que rigen en Tierra del Fuego) ni regímenes especiales.

Escalas salariales por categoría

Para noviembre 2025, las escalas salariales vigentes reflejan el impacto del aumento homologado y del bono adicional que eleva el ingreso de bolsillo de los trabajadores de comercio. Estos son los valores actualizados:

Administrativos

Categoría A: $ 1.057.199 + $ 40.000 = $ 1.097.199

Categoría B: $ 1.061.749 + $ 40.000 = $ 1.101.749

Categoría C: $ 1.066.293 + $ 40.000 = $ 1.106.293

Vendedores

El área de ventas se compone de cuatro categorías que absorben el mismo porcentaje de incremento vigente en la negociación sectorial:

Categoría A: $ 1.060.986 + $ 40.000 = $ 1.100.986

Categoría B: $ 1.083.723 + $ 40.000 = $ 1.123.723

Categoría C: $ 1.091.297 + $ 40.000 = $ 1.131.297

Categoría D: $ 1.097.415 + $ 40.000 = $ 1.137.415

Auxiliares

Categoría A: $ 1.060.986 + $ 40.000 = $ 1.100.986

Categoría B: $ 1.068.563 + $ 40.000 = $ 1.108.563

Categoría C: $ 1.093.570 + $ 40.000 = $ 1.133.570

Cajeros y maestranza

El convenio también alcanza a cajeros y personal de maestranza, con escalas diferenciadas según responsabilidades y antigüedad en cada puesto.

En medio de la inflación, FAECyS consiguió que el piso salarial para todas las categorías supere el millón de pesos, marcando un antecedente clave en la discusión paritaria.