El Gobierno creó este miércoles un nuevo programa social para asistir a los recién nacidos más vulnerables, el cual estará a cargo de Sandra Pettovello desde el Ministerio de Capital Humano.

Se trata del Programa Federal de Primera Instancia (PEPI), que gestionará la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la cartera.

Esencialmente, implica un conjunto de políticas de atención que implementarán las provincias para contener a los recién nacidos en situación de vulnerabilidad.

La oficialización del PEPI se realizó a través de la Resolución 631/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida establece un esquema de gestión descentralizada donde las provincias ejecutarán las políticas de atención a chicos de 0 a 4 años, mientras la Nación cumplirá un rol de supervisión y financiamiento .

En qué consiste el Programa de Primera Infancia que creó el Gobierno

El programa, que estará a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que conduce Juan Bautista Ordoñez, contará con un respaldo financiero de u$s 1200 millones provenientes de dos préstamos internacionales.

A quiénes está destinado el programa.

Por un lado, u$s 700 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, por otro, u$s 500 millones del Banco Mundial (BIRF).

El programa apunta a mejorar el acceso de la población más vulnerable a servicios de primera infancia, y elevar la calidad de la atención, del cuidado y la crianza. Este abarca desde el embarazo hasta los 48 meses del niño o niña, según establece la resolución .

La iniciativa se articula en cinco ejes estratégicos:

Fortalecer la institucionalidad nacional y provincial en políticas de primera infancia

Mejorar la calidad de los Centros de Desarrollo Infantil mediante estándares comunes

Capacitación y monitoreo

Ampliar las estrategias de acompañamiento familiar territorial

Generar sistemas de información integrados

Implementar esquemas de financiamiento basados en resultados.

Un modelo de “gestión federal”: la aplicación, en manos de las provincias

La resolución fundamenta el esquema descentralizado y la división de tareas entre Nación y provincias en que “los gobiernos locales se encuentran en mejores condiciones de asistir a los niños y las familias de su comunidad”.

Es que, según los considerandos, las jurisdicciones cuentan con “mayores capacidades operativas y de diagnóstico en su territorio”.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia fiscalizará la correcta aplicación del programa, mientras que las provincias tendrán a su cargo la implementación de la política pública.