El crudo análisis de Juan Carlos de Pablo sobre el dólar y los impuestos: "Es una barbaridad"

El valor del dólar oficial es uno de los principales temas que marcan los especialistas como pendientes a resolver en el gobierno de Javier Milei, y el economista Juan Carlos de Pablo dejó un fuerte análisis sobre cómo impactan la divisa estadounidense y los impuestos en el país.

"Las oscilaciones que tiene el poder adquisitivo del dólar acá en la Argentina, dice que hace tres meses Buenos Aires estaba inundada, lo digo simpáticamente, de uruguayos y Mendoza de mendocinos. Digo, si seguimos así, dentro de dos meses los argentinos volvemos a Miami y vuelve el 'deme dos'", dijo De Pablo en una entrevista con NET TV.

Sobre este punto en el que la Argentina se encarece en dólares, detalló que "la Argentina está hoy con una, digamos así, mediana credibilidad. Este es un país de exageración. Cuando vos pasás de ser totalmente increíble a medianamente creíble, algunos flujos de capital que se iban vuelven, y ocurre esto en materia de tipo de cambio".

El fuerte análisis económico de Juan Carlos De Pablo sobre el dólar y los impuestos: "Es una barbaridad"

"¿Dónde está mi preocupación? Esto descoloca la producción local frente a la importada, pero por razones que poco tienen que ver con el Gobierno nacional. Porque si tuviera que ver con eso, es cuestión de decirle al Presidente de la Nación: 'señor, acá usted a través de este decreto, mire lo que hizo'; y el tipo te lo revierte en 24 horas", agregó De Pablo.



El economista también opinó sobre cuál es el origen de este problema: "¿Qué es lo que está pasando acá? Que de repente el famoso costo argentino tiene que ver con intendentes que, como tienen menos recursos te ponen la tasa vial, gobernadores que como tienen menos recursos te mueven el inmobiliario. Todo eso, como digo, descoloca la producción local frente a la importada".

El crudo análisis de Juan Carlos de Pablo sobre la economía

"No tengo ningún problema con que se funda una empresa que se tiene que fundir, pero que una empresa se funda porque vos tenés una racha de credibilidad que no se soluciona ni con un salto devaluatorio, ni con un aflojamiento en materia, digamos, fiscal, es una barbaridad", consideró el economista.



Frente a los recortes en los envíos de fondos desde el Estado Nacional a las distintas provincias y municipios, diversos gobernadores e intendentes agregaron impuestos como por ejemplo a los combustibles o subieron los ya existentes, como el inmobiliario, para poder hacer caja.

De todas maneras, al cierre del reportaje, De Pablo marcó un dato positivo sobre cómo tomaron las últimas medidas los argentinos y cómo impactó esta credibilidad también en los precios de las divisas, principal fuente de ahorro.

"El Gobierno se volvió medianamente creíble. Como votante no le creías, rajabas y hacías todo lo posible, comprabas dólares, no sé cuántas cosas más. Ahora es exactamente al revés. Acá no hay ninguna función de regulación del mercado cambiario", cerró De Pablo.