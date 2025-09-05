Con aumento confirmado, ¿cuánto gana un vigilador?

Los trabajadores de la seguridad privada reciben en septiembre un nuevo aumento salarial. Este incremento corresponde al último tramo de las negociaciones paritarias acordadas entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

El acuerdo establece un aumento del 0,8% sobre el salario básico. Éste consolida el sueldo básico de un vigilador general en $808.600, llevando su salario conformado bruto a $1.411.000.

Las claves del acuerdo paritario de vigiladores privados

El ajuste salarial se firmó en junio de 2025 y se aplicó de manera escalonada. Los incrementos para los trabajadores nucleados bajo el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 507/07 fueron del 1% en julio, 0,9% en agosto y, finalmente, el 0,8% en septiembre, todos aplicados sobre el salario básico.

Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo incluyó la incorporación al sueldo básico de una suma remunerativa de $26.280. En paralelo, una suma no remunerativa que se pagó de forma extraordinaria en julio y agosto se integró definitivamente al salario básico a partir de septiembre.

Nueva escala salarial de trabajadores de vigilancia

La nueva escala salarial de un vigilador general, vigente desde el 1 de septiembre de 2025, se desglosa de la siguiente manera:

Sueldo básico: $808.600

Adicional presentismo: $153.600

Viático no remunerativo: $448.800

Total salario conformado: $1.411.000

Adicionalmente, se mantienen otros plus específicos que perciben los trabajadores del rubro, tales como el adicional aeroportuario de $109.555, el de Neuquén de $62.325 y el adicional vacacional, que a partir de septiembre se establece en $17.950 por día de vacaciones, con un tope de 21 días.