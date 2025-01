Torres tomó una drástica decisión con los bañeros que se pelearon con un turista

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres , anunció este lunes el despido de los guardavidas que se pelearon con un turista que intentó meterse al mar en una zona prohibida en la costa de Playa Unión.

"A raíz de las imágenes que se conocieron ayer (domingo), donde observamos a dos guardavidas protagonizando un repudiable hecho de violencia en la costa de Playa Unión, me comuniqué con el intendente de Rawson, Damián Biss, quien me ratificó la inmediata desvinculación de estos individuos como servidores públicos, quienes además deberán responder también ante la Justicia por sus acciones", publicó Torres en su cuenta de X.

En esta línea, agregó que en su provincia no tolerarán "nunca más" ese tipo de comportamiento y menos por parte de quienes "tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de los vecinos.

"Tienen la obligación de mantener siempre una conducta ejemplar ante todos los ciudadanos chubutenses", sentenció.

El escándalo se hizo viral la noche del domingo, tras que se viralizara una pelea que ocurrió en una playa ubicada a las afueras de Rawson. El turista habría denunciado que se encontraba en el mar cuando los guardavidas tocaron el silbato para indicarle que se retirara, dado que era una zona exclusiva para deportes acuáticos.

En su denuncia, el denunciante aseguró que fue insultado y humillado frente a los demás turistas de la playa. Luego, la discusión subió de tono y comenzaron los golpes.

"El sector de deportes náuticos tiene este tipo de complicaciones. La gente no entiende justamente que es para deportes náuticos y siempre tenemos problemas", señaló el jefe del Cuerpo de Guardavidas, Luis Torres. "El señor no quiso entender que era peligroso, se hablaron de mala manera y después llegó a algo que no deseamos, se tiraron un par de piñas", sumó.

El gobernador admitió que los guardavidas actuaron de manera correcta por advertirle la peligrosidad al turista, pero van a ser sancionados por la pelea.

"Cuando pasan estas cosas la que tiene que actuar es la Policía, nosotros no podemos tomar ningún tipo de represalias. Si la gente no hace caso o tiene agravios hacia nosotros, hay que llamar a la policía y se acaba el problema", agregó Torres.

El bañista, por su parte, fue hospitalizado por lesiones en su cara y brazos. Además, el jefe de Guardavidas reveló que se puso en contacto con la hija del bañista para pedirle disculpas por el tenso episodio.