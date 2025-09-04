CFK pidió que "todos vayan a votar" y cruzó a Milei por su discurso en Moreno

A pocas horas para la celebración de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, la expresidenta y actual líder del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, le mandó un mensaje a la militancia y cruzó a Milei por su reciente discurso en Moreno.

En primer lugar, CFK condenó la mención a Néstor Kirchner durante el discurso del actual jefe del Ejecutivo: "Ver a un Presidente desaforado pidiendo que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida, no solo es un show de mal gusto, además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa. Porque hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de tus oponentes. Y hay que ser cobarde para disfrutar del dolor ajeno".

Luego, hizo foco en la parte del discurso en la que Milei tildó de "operetas" la filtración de audios con denuncias de supuestos casos de corrupción dentro del Gobierno, en un caso que salpica nada menos que a su hermana Karina.

"Hay que ser muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son una opereta contra su hermana. A este Presidente deberíamos bautizarlo Cara de Piedra Milei, porque el que dijo que su hermana era coimera no fue un opositor, fue la misma persona con la que escuchaba ópera todos los domingos en Olivos", enfatizó.

"Por eso, lo que dijo el Presidente no solo resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que también es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano", agregó.

También hizo mención a las declaraciones del libertario durante una entrevista reciente con un medio francés, donde dijo que el kirchnerismo estaba "dispuesto a todo" con tal de ganar las elecciones, incluso a "matarlo".

"Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo, y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar, y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr. Fíjese que nunca hago mención de eso porque es una experiencia muy traumática ", afirmó.

Por último, y pensando en las elecciones del domingo, pidió que "todos vayan a votar" para recuperar el eje de lo que "esperamos de un presidente que tiene que comportarse como tal".

"Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino. Y a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria, no tengo dudas", concluyó.