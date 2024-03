Caputo les pidió a los empresarios "responsabilidad" por los precios: qué le contestaron

Tras la publicación del dato de inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, se sentó ante un auditorio lleno de empresarios y les pidió "responsabilidad" con los precios. Desde el sector privado, ven su plan con un "optimismo cauteloso", según pudo recopilar El Cronista en el Amcham Summit 2024.

Quienes apoyaron las declaraciones de Caputo en el evento realizado este martes en el Centro de Convenciones fueron los sindicatos.

Pedido de "responsabilidad"

Invitado a exponer en el encuentro que organizó la cámara de empresarios de Estados Unidos (Amcham), lo primero que mencionó Caputo es que bajar la inflación es su objetivo principal: "Así podremos estabilizar, luego crecer, y finalmente bajar impuestos".

Sin embargo, aseguró que ahora "el índice no refleja cabalmente la baja en la inflación". Y mencionó la reunión con empresarios de la alimentación: "Nos reconocen productores y las cadenas que todos pricearon su mercadería imaginando escenarios de máximo estrés, con un dólar de $1800 o $2000, que no se dio".



Entonces, ante un auditorio completo, les hizo un pedido a los empresarios presentes: "No sólo no se convalidó ese escenario sino que fue para el otro lado. Un poco hay que dar una batalla cultural. No es solo de este lado que se pueden corregir cosas. La responsabilidad de empresarios si se quiere cambiar el país es de los dos lados".

Caputo en el Amcham Summit 2024

Además, Caputo criticó la política de promociones de las empresas: "Entiendo al productor que remarcó al escenario que le pronosticaban. Y después de no querer bajar por las dudas. No es una queja. Pero el Indec no capta las promociones". Y agregó: "De nuestro lado garantizamos que no vamos a cambiar el rumbo.

Caputo reveló que en las reuniones que mantuvo con los CEO de las empresas le dijeron que iban a retrotraer aumentos: "Su respuesta fue ´los vamos a bajar´. Pero en el mientras tanto hay precios, y algunos de la canasta básica, que no pueden estar ahí. Imagínense que llegas raspando a fin de mes. Sacamos precios justos, la ley de góndolas y las cosas salen 50% más que en Estados Unidos. La gente se van a preguntar: ¿Este es el modelo? No puede estar bueno. La responsabilidad empresarial es de los dos lados".

Además, agregó: "No les pedimos que bajen los precios, pero si queremos que un país cambie, que los precios reflejen lo que están vendiendo".

Respuesta empresaria

Tras el discurso de Caputo, Facundo Minujín, presidente de Amcham, coincidió con Caputo: "Todos tenemos responsabilidad. Hubo especulación con los precios trás la liberación. Algunos fueron más conservadores, otros especularon, pero también hay muchos que hoy ajustan para abajo, no nominalmente, pero si al dejar pasar un mes sin aumentos".

De todos modos, sobre el pedido de responsabilidad, afirmó: "Habrá sido para las empresas de consumo masivo, yo no me sentí identificado".

Ante la consulta de este diario de por qué hay sectores que pricearon por fuera del escenario que marca Caputo, contestó: "Porque acá muchas veces confias y después te va mal". Sobre este punto, dijo: "Los períodos de credibilidad se tiene que construir".

Sobre el clima de negocios, consideró que hoy lo que se observa son inversiones pero en el sector financiero: "La inversión real viene lenta". Para que haya mayores inversiones reales, Minujín dijo que "depende que se apruebe la ley", y además agregó que para que haya mayor certidumbre se necesitan "menos disputas y más consensos".

En la misma línea, Jose Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, opinó sobre el pedido de responsabilidad: "Hay una parte de responsabilidad en los empresarios. Pero también, como venía la economía, puede haber sectores que hayan visto necesario tomar coberturas. Con esta certidumbre, podrían desarmar las coberturas". Un tema que cree que dará confianza al sector privado es "la firma del Pacto de Mayo".

Según distintos testimonios recopilados en los pasillos del Amcham Summit, el clima de negocios es de "confianza y expectativa" en el plan de Caputo, bajo la esperanza de que llegue la recuperación en "V". Pero al mismo tiempo plantean "cautela" y están en modo "wait and see", hasta que pasen las reformas.

Desde una empresa energética que prefirieron no ser mencionados consideraron que es un "optimismo, pero con preocupacion", sobre qué pasa en la transición entre ambos cambios de modelos. Sobre las palabras de Caputo, criticó que haga referencias a promociones de los supermercados para bajar la inflación.

Apoyo de los sindicatos

Paradógicamente, el apoyo a las palabras de Caputo llegó del lado sindical. Luego de exponer en el escenario, El Cronista consultó a Andrés Rodríguez, de UPCN, sobre la responsabilidad empresaria: "Por supuesto que tienen responsabilidad porque son los que fijan los precios. Con la amenaza de importar, Caputo me hizo acordar Gobierno anterior".

Hector Dáer y Andrés Rodríguez en Amcham Summit 2024

En la misma línea, Hector Daer, titular de la CGT, consideró: "Los precios en la góndola están fijados a 1300 mangos de dólar. Amortizaron a futuro. ¿Cómo puede ser que una manteca acá cueste $2500 y en Uruguay $1500?. Todos piensan que un día se van a levantar y van a haber dolarizado, y ninguno se quiere quedar con precio abajo".