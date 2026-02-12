Tetra Pak anunció el lanzamiento de Tetra Pak® Factory OS™, una plataforma desarrollada para acompañar a las fábricas de alimentos y bebidas en su proceso de transformación digital, con el objetivo de mejorar la productividad, reducir costos operativos y sentar las bases para una manufactura compatible con inteligencia artificial. La nueva solución forma parte del portafolio de próxima generación en Automatización y Digitalización (A&D) de la compañía y fue presentada a nivel global durante la última edición del Gulfood Manufacturing, uno de los principales eventos del sector industrial. “Con Tetra Pak® Factory OS™ damos un paso clave hacia la fábrica del futuro. Se trata de una plataforma pensada para que los productores puedan tomar decisiones más rápidas y mejor informadas, a partir de datos confiables y contextualizados en tiempo real”, señaló Mauricio Borgeaud, Director de Servicios de Tetra Pak Cono Sur. “En un contexto de presión sobre los costos y los recursos, la digitalización ya no es una opción, sino una ventaja competitiva”. Diseñada para ser flexible y escalable, la plataforma permite a los productores avanzar en automatización a su propio ritmo, desde soluciones básicas hasta niveles más avanzados, sin importar la antigüedad o el proveedor de los equipos existentes. Factory OS™ estandariza la captura y el uso de datos en toda la planta, habilitando una visión integral de la operación. Según estudios comparativos del sector, las plantas de bebidas con altos niveles de automatización alcanzan hasta un 20% más de eficiencia general de los equipos, reducen el desperdicio de producto en un 45% y registran un 20% menos de interrupciones en las líneas de envasado. Sin embargo, muchas empresas aún enfrentan barreras para avanzar en este proceso, como la falta de experiencia digital o de proveedores con soluciones integrales específicas para la industria. En ese sentido, Tetra Pak® Factory OS™ apunta a cerrar esa brecha combinando tecnología avanzada con el conocimiento especializado de la compañía en procesos de alimentos y bebidas, ayudando a los productores a mejorar su competitividad, cumplir objetivos de sostenibilidad y prepararse para una producción impulsada por inteligencia artificial. El desarrollo de la plataforma se realizó en colaboración con Accenture y cuenta con un ecosistema tecnológico que incluye a Siemens, Rockwell Automation e Inductive Automation, entre otros socios estratégicos.