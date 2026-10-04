Chery pisa fuerte en Expo Auto Chino con una propuesta pensada para mostrar el presente y el futuro de su movilidad. La marca, que fue la primera del gigante asiático en desembarcar en nuestro país en 2008 y que desde el año pasado cuenta con el respaldo del Grupo Corven, introduce tres lanzamientos: los nuevos TIGGO 4 Pro Luxury y ARRIZO 8 CSH Luxury, junto con la esperada pick-up mediana HIMLA. Como propuesta disruptiva, exhibe además el prototipo del Tiggo V, el próximo SUV de la familia.

Estas incorporaciones marcan un hito en la estrategia de producto de Chery en el mercado local, al expandir su oferta hacia nuevas tecnologías de propulsión y segmentos inéditos para la marca. De este modo, el portafolio local se diversifica para abarcar desde SUV compactos hasta vehículos utilitarios y sedanes electrificados de alta gama.

“Expo Auto Chino representa una excelente oportunidad para presentar la evolución del portfolio de Chery en Argentina. Estamos incorporando nuevas versiones que elevan el nivel de tecnología, seguridad y confort de nuestra gama, y al mismo tiempo ingresamos a un segmento estratégico con la nueva HIMLA. Además, el adelanto del TIGGO V nos permite compartir con el público una mirada sobre la evolución futura de nuestros SUV”, afirmó Martín Scrimaglia, Gerente de Producto de Chery Argentina.

Esta participación ratifica los objetivos trazados en el plan de desarrollo de Chery junto a Grupo Corven, enfocado en afianzar una propuesta de movilidad moderna, conectada y sustentable en todo el territorio nacional.

Nuevo ARRIZO 8 CSH Luxury: más seguridad y una nueva propuesta interior

Una de las principales novedades es la incorporación de la versión Luxury del ARRIZO 8 CSH, el sedán del segmento C equipado con tecnología híbrida enchufable. Esta configuración incorpora más de 14 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), funciones remotas mediante la app CARLINKO y adopta un nuevo interior tapizado en cuero negro.

El modelo cuenta con una motorización 1.5 turbo híbrida enchufable, que desarrolla 278 CV y 365 Nm de torque, asociada a una transmisión automática DHT. El sistema ofrece hasta 101 kilómetros en modo eléctrico y hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada según ciclo WLTP.

Su equipamiento incluye llantas de 18 pulgadas, 8 airbags, cámara 540°, instrumental digital de 12 pulgadas y pantalla multimedia de 12 pulgadas, entre otros.

La gama queda conformada por las versiones 1.5T PHEV Comfort, a US$ 34.600, y 1.5T PHEV Luxury, a US$ 35.800.

Al igual que el Arrizo Comfort, la garantía de esta versión Luxury es de 7 años o 150.000 km. lo que ocurra primero y 8 años o 150.000 km. Para el tren motriz CSH.

Nuevo TIGGO 4 Pro Luxury: motorización turbo y seguridad a un mejor precio

Para ampliar la gama, la marca lanza el TIGGO 4 Pro 1.5T CVT Luxury, la nueva versión con mecánica convencional de su SUV del segmento B. Equipa un motor turbo naftero 1.5 litros con 147 CV y 210 Nm de torque, combinado con una transmisión automática CVT.

Entre sus principales novedades incorpora control inteligente de luces altas, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de salida de carril, entre otros destacados.

La dotación se completa con seis airbags, llantas de 17 pulgadas, iluminación LED, tapizado de cuero negro, instrumental digital y pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cámara 360° y cargador inalámbrico para celulares.

La oferta queda ahora integrada por 2 versiones, TIGGO 4 Pro 1.5T CVT Luxury, a US$ 28.700, y el TIGGO 4 CSH 1.5 HEV Premium, a US$ 32.500.

Al igual que el resto de la gama Chery la garantía estándar es de 7 años o 150.000 km. lo que ocurra primero.

HIMLA: Chery ingresa al segmento de las pickups

Sin duda, el principal lanzamiento de la marca es el de HIMLA, la pickup de una tonelada que llega al mercado argentino en dos configuraciones: una versión de entrada denominada Confort y una tope de gama llamada Luxury, ambas con un nivel de equipamiento muy completo.

La motorización que impulsa a esta nueva camioneta mediana es el conocido 2.3 litros turbodiésel de 161 CV y 420 Nm de torque.

Además, suma sistema de frenos a disco ventilados en las 4 ruedas y suspensión trasera con elásticos convencionales.

En cuanto a las capacidades, puede cargar hasta 1.000 kg. y remolcar hasta 3.000 kg. La caja de carga tiene 1.276L de capacidad y cuenta con múltiples puntos de anclaje.

La versión 2.3 TDI 6MT Comfort 4x2 cuenta con transmisión manual de seis velocidades, siete airbags, ABS con distribución electrónica de frenado, control de tracción, asistencia de arranque en pendiente y monitoreo de presión de neumáticos. También incluye llantas de 17 pulgadas, estribos laterales, barra tipo San Antonio, interior tapizado en tela, instrumental de 7 pulgadas y pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple Carplay.

Por su parte, la 2.3 TDI 8AT Luxury 4x4 incorpora transmisión automática ZF de ocho velocidades, tracción 4x4 High y Low con bloqueo del diferencial trasero. En relación con el equipamiento exterior suma llantas de 18 pulgadas, butacas delanteras eléctricas y calefaccionadas tapizado interior en cuero, instrumental de 9 pulgadas a color, pantalla multimedia de 15,6 pulgadas y cámara 360°.

La versión exhibida tope de gama Luxury presentada cuenta con un set de accesorios diseñados para la aventura; cubiertas todo terreno, un cobertor de caja rígido modular, una barra de led frontal y accesorios específicos como una tienda desplegable eléctricamente, tanque suplementario de agua y solera desplegable.

Los precios sugeridos son de US$ 32.500 para la Comfort 4x2 manual y US$ 40.900 para la Luxury 4x4 automática.

Al igual que el resto de la gama Chery la garantía estándar es de 7 años o 150.000 km. lo que ocurra primero.

TIGGO V: avant-première de un nuevo concepto de SUV

Como anticipo de la evolución futura de su gama, Chery exhibe a modo de avant-première el TIGGO V, el último SUV de la marca que propone un concepto totalmente disruptivo gracias a la posibilidad de transformarlo en una pick-up.

Su presentación en Expo Auto Chino le permite al público conocer una propuesta que expresa la evolución de Chery en materia de diseño, tecnología y desarrollo de nuevos productos.

Un portfolio cada vez más amplio

Con estas novedades, Chery continúa consolidando una oferta diversificada en el mercado argentino. Su portfolio contempla los SUV TIGGO 2 PRO, TIGGO 4 PRO, TIGGO 4 CSH, TIGGO 7 PRO, TIGGO 7 CSH y TIGGO 8 PRO; el sedán ARRIZO 8 CSH, y suma ahora la pickup HIMLA.

Para más información, los clientes pueden visitar su concesionario oficial más cercano,

Ingresar al sitio web chery.com.ar o en redes sociales: Instagram @cheryoficialarg y Facebook Chery Argentina.