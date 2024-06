Milei, el desgaste de los seis meses y el desafío de la "normalidad" que no llega

No hay duda de que los problemas más graves que enfrentó Javier Milei en estos meses son parte de la herencia que dejaron Alberto Fernández y Sergio Massa . Ese escudo protector, sin embargo, ya se disolvió . Con seis meses de gestión cumplidos, hay situaciones que se corrigieron y otras están peor . Lo que tienen todas en común es que ahora el responsable es uno solo, trabaja en la Quinta de Olivos y le dicen el León, entre otros apodos.

Esta semana el Gobierno celebrará el logro más resonante desde que asumió: una inflación de mayo cercana a 5% (o incluso menor), cifra que será presentada como una victoria del "plan de estabilización" que los economistas "no ven". Entre los factores que ayudaron a conseguir ese número, hay varios que están alejados de la prédica inicial de devolverle poder al sector privado , como el freno a los ajustes de luz y gas, y la embestida legal contra las prepagas. El sostén principal de esta desaceleración (hay que recordar que empezó con un salto de 25% en diciembre) fueron la contracción monetaria y el recorte brutal del gasto público, variables que derrumbaron la actividad y el consumo y le pusieron un techo a los precios.

Javier Milei

¿Cuál es el desafío que espera a Milei y a Luis Caputo , su ministro de Economía, en los meses que siguen? Demostrar que pueden hacer un gobierno que funciona, y que después de medidas excepcionales, está en condiciones de sostener avances más regulares. La inflación no va a volver a bajar veinte puntos en cinco meses. No habrá más épica en las denuncias contra la casta, porque la gestión incluye parlamentar con la política. No habrá más cierre de ministerios u oficinas públicas, porque en algún momento habrá que conseguir que lo que quede de Estado, funcione. La lista sigue.

Milei encontró en Guillermo Francos a un buen "gerente de la política" (que no es casta porque "la vio" a tiempo), que todavía debe mostrar si es un jefe de Gabinete o se mantiene como un superministro del Interior, porque hoy el problema que más ruido hace a las expectativas es el desorden de la gestión. La media sanción de la ley que cambia la movilidad jubilatoria ocurrió en Diputados, área que está bajo el control de Martin y Lule Menem, soldados de Karina Milei . Si nadie del Ejecutivo le prestó mucha atención es porque el tema dominante a nivel gobierno sigue siendo la crisis de Capital Humano y la sangría incesante de funcionarios, elemento que solo refuerza la soledad en la que opera hoy la ministra Sandra Pettovello .





Milei ya se dio cuenta que los amigos que valen son los que le resuelven problemas, no aquellos que los dejan en sus manos. Veremos que decide en esta encrucijada.