De Messi a Del Potro: el valor de la resiliencia en el deporte

El tenis argentino se encuentra en una etapa de transición y recambio de figuras. Las nuevas generaciones se vienen mostrando en los principales torneos del circuito ATP aunque no terminan de asentarse.

En septiembre, el equipo argentino capitaneado por Guillermo Coria, habrá de disputar el repechaje frente a Lituania para no descender de categoría en la Copa Davis.

Sin embargo, una noticia inesperada hizo revivir la ilusión de los aficionados. La "Torre de Tandil" anunció que volverá a entrenarse. "Hice una promesa. Si Argentina ganaba el Mundial, iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Estoy intentando recuperarme de la rodilla, es complicado, porque tengo mucho dolor y para jugar a alta competencia necesito estar muy bien. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho", confesó en una entrevista con Tenis News, uno de los héroes del equipo campeón de la Copa Davis (2016).

Hoy se extraña aquel fuego sagrado que lo llevó a trepar al 3er. puesto del ranking mundial de la ATP (2018).

El adiós al Buenos Aires Lawn Tennis

Todavía está latente aquella noche del 8 de febrero de 2022, cuando Delpo hizo su despedida formal de los courts.

Después de dos años y medio de inactividad por lesiones, (último partido Queen's 2019), el tandilense previo al inicio del Argentina Open declaró ante los periodistas: "Tal vez sea más una despedida que una vuelta".

Y luego, tras el anuncio que su madre iría por primera vez a un estadio para verlo jugar, comentó entre lágrimas: "Si soy honesto, tengo que decir que no vengo por una vuelta milagrosa como en otras oportunidades. Sé las limitaciones que tengo con el físico y veremos más adelante. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla".

Luego del último partido frente a su compañero de equipo en la Davis, Federico Delbonis, posteó en Twitter: "Me hicieron muy feliz. Eternamente agradecido".

Esa fue su forma encriptada de decir adiós, bajando el telón a su extraordinaria carrera como tenista profesional.

La familia, primera en la escala de valores

La familia de Juan Martín estuvo integrada por Horacio Daniel Del Potro y Elisabet Patricia Lucas, su hermana mayor Guadalupe (fallecida a muy corta edad en un accidente), y Julieta, su hermana menor.

De niño concurría al Club Independiente de Tandil, compartiendo clases de fútbol y tenis, hasta que a los 12 años optó por jugar con la raqueta.

En una entrevista con Mariano Zavaleta, actual vicepresidente 1ro. de la Asociación Argentina de Tenis ("En primera persona" Star +), el doble medallista olímpico (bronce Londres 2012, plata Río de Janeiro 2016) apuntó: "Yo perdí a una hermana de muy chico, en un accidente de autos. Es algo que a mí siempre me quedó presente porque yo estaba en ese accidente. Cuando empecé a ganar partidos, me salió solo y natural mandarle un beso al cielo y tenerla presente. Era una manera de dedicarle cada triunfo mío a ella y es algo muy íntimo. Es algo que por ahí la gente no sabe y creo que fue el mejor festejo que pude tener, y hacerla parte de eso. Mi hermana para mí era la más grande y muy especial".

"Desde los comienzos mi papá y mi mamá han hecho lo imposible para que yo pueda viajar; mi papá es veterinario, y mi mamá es maestra en literatura y lengua. Ellos tienen esa cultura del trabajo que se aplicó durante mi carrera. Había veces que tenían la oportunidad de viajar, y por ahí mi mamá no quería para no faltar a la escuela y dejar de dar clases. Mi hermana (Julieta) sí pudo", precisó Delpo en diálogo con ESPN (junio de 2020).

En enero de 2021, tras la muerte de su padre, el campeón del US Open 2009, publicó un emotivo mensaje en su cuenta Instagram: "Nos dejaste acá con el corazón roto, pero sabemos que estás descansando en paz como te mereces. Ahora te juntaste con tu otro ángel, y les pido por favor que nos cuiden y guíen desde el cielo a Mamá, mi hermana y a mí. Sos nuestro verdadero y único campeón. Gracias por educarme con valores, con honestidad, con sacrificio y por haber hecho lo imposible para que yo pueda cumplir el sueño de jugar al tenis. No hay copa que alcance para tu mayor logro que fue haber formado y protegido esta familia. No sé cómo haré para vivir sin tu presencia, pero seguro aplico todo lo que me enseñaste para nunca bajar los brazos. TE AMO PA!!!".

La despedida de su padre Daniel

"¿Te pudiste despedir de tu viejo?", le preguntó su amigo Zabaleta en medio de la entrevista.

"Eso es muy personal, mi mamá, mi hermana y yo lo sabemos muy bien. Que mi mamá me haya ido a ver al torneo de Buenos Aires no fue fácil, y si lo hizo fue en figura de mi papá también. Creo que desde arriba mi papá y mi hermana vieron eso, están bien y tranquilos. Y acá mi mamá y mi hermana estamos tratando de seguir este camino y caminarlo como podemos", respondió Delpo.

Y enseguida agregó conmovido: "Cuando mi papá estaba enfermo a mí me veían. Yo pasaba noches en la puerta de la clínica, era la época del Covid más fuerte. Yo para ver a mi papá tardaba unos 40 minutos en cambiarme, por eso cuando joden que no se aplaude a los médicos, yo lo viví, porque me tocaba a mí ponerme tres pares de guantes, antiparras, casco, ambos, cosas en los pies para ver a mi papá a dos metros o a través de un vidrio. Yo estaba ahí y me vio mucha gente. No quiero dar más detalles pero esa es la realidad".

Entre los tenistas que más han ganado en premios

Según la revista especializada Business Insider, Del Potro llegó a ocupar en 2019 el puesto 20°en la nómina de los tenistas que más dinero ganaron en premios dentro del circuito de la ATP, con ingresos de unos U$S 25,5 millones de dólares tras haberse consagrado campeón en 22 torneos y un Grand Slam (US Open 2009 frente a Roger Federer, antes de cumplir 21 años).

Entre los primeros de la lista figuran Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, integrantes del llamado "Big Three", quienes superan con holgura los U$S 100 millones de dólares en premios obtenidos.

Estas cifras no contemplan los ingresos por contratos de patrocinio, derechos de imagen, publicidades, mercadotecnia, giras de exhibiciones.

La batalla personal

Juan Martín hoy se ha inspirado en la magia de Lionel Messi y sus compañeros de la selección campeona del mundo. Se propuso continuar su batalla en pos de participar en el próximo US Open en Nueva York y así despedirse definitivamente.

Mientras elabora esa meta superadora de la realidad, no desconoce sus limitaciones físicas tras la lesión en su rodilla derecha.

A lo largo de su carrera debió someterse a ocho cirugías, en ambas muñecas y rodilla por fractura de rótula.

Estas operaciones le impusieron reiteradas pausas en la competencia que lo alejaron de los primeros puestos del ranking mundial. No obstante, recibió el reconocimiento de sus principales rivales: Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Su temperamento aguerrido, voluntad de triunfar e hidalguía deportiva lo caracterizaron a la hora de enfrentarse con los mejores.

Al fallecer su padre, quien era el encargado de sus finanzas y emprendimientos agropecuarios, debió afrontar algunas deudas y falsos rumores de bancarrota.

A igual que sus dolencias físicas, Delpo también le puso el pecho a la situación: "Más allá de las cosas que puedan hablar, he aprendido mucho de a qué cosas darle importancia o no. Lo más importante es que en mi familia sabemos quién es quién, quién hizo cada cosa. La educación que tenemos con mi hermana y cómo nos manejamos en la vida es por mi mamá y mi papá. Lo otro va por otro carril y se va a solucionar. Yo estoy confiando en gente que me va ayudar", le comentó a su amigo Mariano Zavaleta.

Mucho se ha escrito y estudiado sobre la resiliencia en el deporte, considerada como una aptitud o capacidad del individuo para sobreponerse al trauma o adaptarse ante la adversidad. Algunos investigadores sostienen que dicha cualidad es innata mientras otros opinan que se adquiere durante el desarrollo de la personalidad y en función del entorno social.

Más allá de las diferentes perspectivas psicológicas, cabe apuntar que no todos los deportistas de élite logran mantener el equilibrio después de haber estado en la cima del éxito.

Delpo ya integra el selecto grupo de leyendas del tenis mundial. Sin embargo, su principal logro tal como él mismo lo reconoce, será algún día formar una familia y jugar con sus hijos en plenitud, sin dolores físicos que lo desvelen.

Por el momento, con mucha tenacidad persigue borrar de su memoria la pesadilla que desde hace años lo viene agobiando. Él sabe mejor que nadie, que deberá continuar esforzándose positivamente y no darse por vencido ni aún vencido, hasta que llegue la hora de su coronación extradeportiva.

Ojalá pueda cumplir sus deseos, y así también podrá agrandar aún más su figura, sirviendo como fuente de inspiración a otros deportistas que buscan dejar atrás la oscuridad del desconsuelo.