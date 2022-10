Cuando le preguntan lo importante, Alberto Fernández agarra la guitarra

Alberto Fernández sigue esquivando definiciones, se para lejos de cualquier pregunta molesta y casi no deja margen para que lo interpelen sobre los que los presentes querían preguntarle. ¿Qué iba a ser con su vida política?, ¿Por qué le pegó a Cristina Fernández de Kirchner en IDEA con la obra pública?, si de verdad ahora piensa emanciparse de sus aliados de La Cámpora, etc, etc, etc.

"Es de locos, te lo juro. Empieza a hablar de Macrón (Emmanuel), de Putín (Vladimir), de la guerra en Ucrania, de Lula y su preferencia sobre Bolsonaro, de lo mal que está el mundo... De todo lo que está a mil kilómetros menos de la Argentina, de nosotros, de lo que necesitamos, de lo que pensamos... No, eso no", le confesó uno de los veinte comensales que participaron de la primera presencia oficial del Presidente en Hurlingham tras la reasunción de Juan Zabaleta como intendente municipal.

Atónitos, Julio Descalzo, Gustavo Menéndez, su sucesora en el municipio, Karina, Lucas Ghi y Fernando Moreira, además de Gabriel Katopodis, Leonardo Nardini y Malena Galmarini de Massa, entre otros, fueron mudos testigos de esta ya no sorprendente situación.

El anfitrión Zabaleta, que se había ido del Ministerio de Desarrollo Social mezclando fastidio, impotencia y bronca por no haber podido avanzar en ningún proyecto político y mucho menos en el nonato albertismo, vivió en carne propia las vicisitudes de los desencuentros políticos de cualquier sector político con La Cámpora cuyos referentes locales, el interino y hoy nuevamente concejal Damián Selci y su jefe político, Martín Rodríguez, famoso por sus viajes paradisíacos con Luana Volnovich en medio del confinamiento, nunca quisieron aceptar que su tiempo al mando del Ejecutivo municipal habían caducado.

Lo de este distrito es una muestra de las tantas que hay a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires entre los amigos de Máximo y los intendentes, jefes territoriales o albertistas deflecados. Hasta el ANSES está siendo un bastión de discusiones internas viscerales entre los más amigos y los menos del hijo de los dos presidentes, siendo el hermano de Facundo Tignanelli, Juan, el gran responsable de una nueva purga y corrimientos de los que no cumplen sus órdenes directas.

Asumido como virtual jefe operativo de las Unidades de Atención Inmediatas, UDAI, el joven Juan dice que no atenta contra el trabajo de nadie, pero muchos de los que ven un paso más allá creen que su futuro tiene una vinculación directamente gremial al pretender conducir el gremio de la SECASPI, uno de los cuatro en los que se divide la representación gremial de la administración nacional de seguros sociales.

Los hermanos Tignanelli, además, no se llevan muy bien con el jefe político local de La Matanza, Fernando Espinoza. Quizás por eso no les haya llamado la atención que el Día de la Lealtad haya habido un festejo en esa localidad protagonizado por el Movimiento Evita y en particular por Emilio Pérsico cuya mujer, Patricia Cubría, quiere ser la próxima intendenta de ahí.

Nadie lo sabe porque de esas charlas poco se sabe, pero en algún momento de eso se habló en la reunión que mantuvieron Máximo Kirchner con Pérsico en la casa del dirigente social y funcionario nacional hace más de un mes, donde hicieron las pases luego de ese gran mal entendido provocado por la piedra que impactó en la ventana de la oficina que la vicepresidenta tiene en el Senado de la Nación.

Conflictiva, la zona oeste también fue la que vivió en carne propia el primer gran reclamo municipal de estos días, cuando se acerca fin de año. Y lo padeció un distrito como Moreno, donde la intendenta Mariel Fernández suele dialogar todos los idiomas. El camporista, el del Movimiento Evita, al cual pertenece e inclusive el de los intendentes más clásicos.

Ahí, donde se produjo el espeluznante suceso de un niño masacrado por otros dos menores hace un par de semana, ahora hubo un episodio de carácter político que debe ser seguido en cuenta ya que ATE, el gremio estatal más combativo, pero con poquísimos empleados municipales afiliados en su sindicato, le tomó ayer la Municipalidad con bombos, redoblantes y fuegos de artificio.

Es que sostienen que con los $ 35.000 de básico que ganan no pueden subsistir. Tienen razón, pero pocos saben que a pesar de los denodados esfuerzos y el haber puesto todo en el sistema cooperativo, Moreno debe recibir todos los meses importantes ayudas económicas para solventar los gastos salariales y operativos de la comuna.

Mientras tanto, Walter Festa sigue siendo empleado del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué reapareció el antecesor de Fernández en la opinión pública?... Es que su ex mujer y legisladora nacional, Romina Uhrig se incorporó a la casa del Gran Hermano, a la cual el presidente de la Nación, aburrido, le inició una demanda judicial por calumnias que le profirió uno de sus participantes. Todo lo aquí escrito es cierto.

Pero el ex matrimonio compuesto por Uhrig y Festa es tan recordado en Moreno por el escándalo de magnitud que provocó el divorcio, que terminó con la delicada paz interna que reinaba en el municipio, provocó despidos de los conocidos de Uhrig, la llegada de la nueva pareja en aquel momento del intendente y todo lo que eso significaba en el día a día institucional y privado.

Fernández, quien también se divorció durante su mandato de su esposo, el dirigente social Edgardo Castro, no tuvo, sin embargo, demasiados problemas por esta circunstancia particular aunque por otros temas los vecinos siguen sintiendo que están en un constante gran hermano.

Para el peronismo, la semana empezó a todo ritmo con la sucesión de actos alusivos al 17 de Octubre de 1945, en la que Mäximo Kirchner dejó en claro que no pretenden participar de ningún proyecto frentetodista sin que ellos estuvieran al frente y en particular, su madre, Cristina Fernández de Kirchner como candidata presidencial.

Más temprano, Luis Barrionuevo arropó a la enojada CGT oficial y ambos convocaron al acto de Obras Sanitarias donde dijeron que no iban a aceptar que nadie les dijera qué candidatos pondrán en las listas que representarán al peronismo kirchnerista. ¿Y si no le dan cabida a esa pretensión? ¿Armarán otra fuerza política?... Nadie lo sabe.

Seguramente, si CFK es candidata, ellos no estarán ahí metidos. "No te comas esa curva... Ella no se presentará para presidenta. En todo caso es una distracción para que no lo molesten tanto a Sergio (Massa) por el ajuste que está haciendo", reveló uno conocedor íntimo del pensamiento del Instituto Patria.

Sin embargo, lo que siempre deja en claro La Cámpora y el kirchnerismo cristinista es que no tienen doble mensaje. Ejecutan hasta lo que parece más extremo. "Además, si hablar de Cristina presidenta tan abiertamente es una estrategia de distracción no estaría funcionando, sino hay que escuchar las barbaridades que dijeron en la Plaza el 17 de Octubre o durante todo este mes en el tratamiento parlamentario", reveló un legislador que habla con el núcleo duro K cotidianamente.

Para que las esquirlas del combate a cielo abierto no terminen hiriendo de verdad a los involucrados hizo mucho el ministro Katopodis que logró, por su estilo, algo imprevisto hasta hace mucho tiempo. Que el gobernador Axel Kicilof se vuelva a sacar una foto con Alberto Fernández, en Cañuelas, después de casi cinco meses, y al mismo tiempo que estuviera Sergio Massa, a cuya política económica el gobernador la mira con bastante recelo.