La contagiosa experiencia de Muhammad Yunus

Muhammad Yunus: Quien da conocerá la ingratitud, pero también la emoción de dar.

Pero en el 2006 ocurrió diría un hecho insólito. El premio Nobel de la Paz le fue otorgado a un economista. Si. A un economista.

Su nombre Muhammad Yunus, hombre de tez oscura, nacido en Bangladesh, en el continente asiático, en un nuevo país, creado en 1971.

Se formó con el aporte de dos naciones, de la India, que cedió la provincia de Bengala y de Paquistan, que entregó una zona en la parte oriental de su territorio.

Yunus nació en 1940, cuando su lugar de nacimiento pertenecía a Pakistan. Se doctoró en Economia en Nueva Delhi, la capital de la India. Amplió sus conocimientos -por una beca-en universidades de los EE.UU., donde obtuvo otro doctorado. En 1974 Yunus tenía 34 años, vio morir a miles de personas, en Bangladesh, por una hambruna.

"Mientras la gente moría de hambre en las calles -expresaba el Dr Yunus- Yo, bien alimentado y bien comido enseñaba teorías económicas.

Entonces resolvió salir de su universidad cuyos alumnos provenían de familias adineradas y se dirigió a una aldea a conocer lo que realmente sucedía con sus habitantes campesinos, en su mayoría. Y caminando por el humilde pueblito, observó a una mujer con muchos hijos. Esta le mostró sillas de bambú que ella misma producía. Trabajaba muy duramente, pero seguía en la miseria total. Le contó la mujer que para comprar el bambú tenía que pedir prestado a los prestamistas y luego revenderles esas sillas a los mismos. Estos le cobraban un muy elevado interés por el dinero que le habían prestado. Después de pagar el préstamo y los intereses solo le quedaban a la pobre mujer unos pocos centavos de dólar por día de trabajo. El Dr Yunus expresó posteriormente a un periodista: "Me sentía avergonzado de pertenecer a una sociedad incapaz de facilitar algunos pocos dólares a un conjunto pequeño de personas para ayudarlas a subsistir por si mismas".

¿Por qué esta señora apelaba a esos prestamistas?

Porque nadie, ni la banca privada ni la pública querían prestar a los muy pobres, dado que carecían de garantías.

Yunus había descubierto un gigantesco mercado cautivo de la usura. Entonces, surgió en él, la idea del microcrédito.

Con muy poco, se podía salvar la vida de muchos.

Decidió fundar en 1976, el Grameen Bank, el banco de la Aldea.

Después de dialogar extensamente con los pobres -algo que sus colegas economistas no habían hecho nunca- le dio a ese banco un diseño único en la historia bancaria. Asi nació un banco de los propios pobres. Hoy sus más de seis millones de ex deudores, poseen el 92% de las acciones.

Por otra parte, no existe la menor burocracia actualmente. Los funcionarios del banco no deben esperar en oficinas a que lleguen los pobres. Ellos deben ir allí donde están estos, vivir entre ellos y captar sus necesidades reales.

Yunus pensó privilegiar en los préstamos a las mujeres, que actualmente representan el 97% de quienes los reciben.

Dado que mujer significa madre y significa familia, ellas sabrían aplicar muy bien el dinero.

En este aspecto tuvo que enfrentar tabúes y costumbres fuertemente arraigados.

¿Un ejemplo?

A las mujeres campesinas de su país, raramente se les permitía tocar dinero, simplemente.

Además para ser otorgado un préstamo, tenía que haber un grupo de cinco personas, el préstamo era individual, pero todo el grupo se hacía responsable de que cada uno pagara.

Los préstamos son actualmente de u$s 200 en promedio. Esta cifra es relativamente pequeña, me hace pensar que no es generoso quien da más sino quien da mejor.

Casi 50 años de funcionamiento y ya 12 millones de personas han recibido préstamos.

El banco Grameen, que así se llama, tiene hoy 2000 filiales.

Mas de 100 paises han reproducido esa experiencia.

E incluso en la Argentina, un grupo de pioneros estableció en el año 2000, la organización banco Grameen.

Cuando se le otorgó a Yunus el premio Nobel de la Paz, en 2006, el comité del premio explicó que el economista había movilizado las fuerzas poderosas de miles de hombres con sentido humano para enfrentar la pobreza, lo que era decisivo para lograr la paz, lo que justificaba plenamente el Premio Nobel en ese rubro.

Yunus explicó con claridad sus ideas. Dijo: "Entonces no podemos seguir con el absurdo de que unos tengan enormes riquezas, mientras otros tienen problemas para sobrevivir. En cambio podemos terminar en buena medida con la pobreza totalmente o por lo menos, agregaba desde el punto de vista económico, tendremos una situación más equitativa y humana entre los muy ricos y los muy pobres, entre los países muy desarrollados y las naciones muy pobres. Este es el ingrediente principal para la paz"

Y hoy he querido delinear la personalidad de Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, un hombre sobrio, por que el altruismo nunca armoniza con la estridencia.

Y me permití escribir un aforismo final para Muhammad Yunus: "A los altruistas también los guía el interés. Pero es solamente, espiritual".