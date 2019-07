Estabilidad, Competitividad y las elecciones…

Falta poco, o quizás mucho para las elecciones presidenciales. Poco, si los Mercados se mantienen “calmos”; mucho, si las variables (el dólar básicamente) se sale del margen.

He escuchado en estos días hablar de Estabilidad. Me pregunto: puede alguien seriamente hablar de estabilidad con una tasa de mercado de entre el 50 al 100% anual de interés? 50% para quién deposita, 100% para el que paga, “mango más, mango menos”. Pensar que, con estos guarismos, hay estabilidad, es sencillamente un disparate.

La Estabilidad en Argentina pende de un hilo. No hay condición ni Macro ni Microeconómica que la sostenga. Es más, estos guarismos llevan a pensar que “algo va a pasar”. Volvemos a caer, como tantas otras veces, en la dependencia del valor de la divisa, ya no como el ancla de toda la economía, sino como la posibilidad de que el Presidente Macri logre la reelección. Pero este “ancla”, garrea como se dice en náutica. O sea, se desplaza, no está quieta.

Se dice: “hay inflación porque sube el valor del dólar”. Pero ahora ha hasta bajado, y sigue habiendo inflación igualmente. Entonces “secamos la plaza”. ¡Lo ha hecho el BCRA en forma extrema y sin embargo…hay inflación igual! No se quiere entender que Argentina representa un desafío heterodoxo, y sin plan de estabilización, o reformas auténticas, no hay cambios reales.

¿Cuáles cambios? Por ejemplo:

-Rediseñar el Sistema Financiero: las normas del BCRA son de hace dos siglos, el mundo se maneja muy distinto. Los mecanimos de lending han cambiado diametralmente, y aquí seguimos con el mismo esquema arcaico, de prestar en base a patrimonio en vez de hacerlo sobre instrumentos.

En cuanto a las tasas, me pregunto a diario: ¡¿QUE HACE EL BCRA arbitrando las mismas?!, como también porqué no se alientan depósitos ajustables (por dólar, por valor automóviles, por granos, carne etc.). Se habla del “descalce” y… ¿quién puede pensar que una empresa hoy pague el 80% anual por ejemplo y está “calzada” contra su margen?? Una miopía total.

-Realizar cambios creíbles y estables en el Sistema Tributario: En esto, como en lo financiero, el presente gobierno ha fallado sistemáticamente. Se establece un régimen de repatriación de capitales (blanqueo) para luego gravar esos activos con alícuotas a la renta financiera, incrementar la tasa de impuesto al Patrimonio, etc. De la famosa reforma impositiva, sólo quedaron los incrementos de arranque, y se diluyeron todas las bajas prometidas. Esto es no tener palabra y minar la confianza. Ni que hablar de que paguen los ahorristas por la renta nominal en pesos (no así quien ahorro en dolares), una verdadera locura.

-Pretender Competitividad mirando al Sector Privado: ¿Cómo conseguirlo dentro del sector privado con Impuestos en presión tributaria record?, ¿con financiamiento a estas tasas?, ¿con una logísitica basada en camiones y convenios insólitos de ventajas a dicho gremio por el sólo hecho que el presidente de la CGT es camionero? ¿Con la imposibilidad de atraer capitales siendo que todo lo determina el famoso Riesgo País? En fin, a veces pienso que es como pedirle a Usaín Bolt que marque los 9 segundos con un piano sobre la espalda.

En fin, si esta administración quiere realmente otra oportunidad, que la merece desde otros aspectos (inversión en obra pública, tendencia al orden institucional, respeto enorme a la diversidad, etc.) debe anunciar claramente cambios. Las finanzas, los impuestos, los costos no van más así para el sector privado.

Entonces, quisiera votar sabiendo, en vez de volver a dar un cheque en blanco. Una vez, si, la segunda debería ser diferente. Es sabio cambiar, y es sano criticar, con fundamentos ovbiamente, cuando se busca un mejor país para todos.