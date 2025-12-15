Durante el cierre de mercados de este lunes, 15 de diciembre de 2025, el euro alcanzó los MXN 21.14, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.03% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.54%, mientras que en el último año su variación ha sido de -0.46%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de caídas en su valor. sin embargo, también se han registrado algunos aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. a pesar de los intentos de recuperación, la estabilidad ha sido escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.73%, es menor que la volatilidad anual del 9.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor de manera constante, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una posible inestabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.