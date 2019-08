Claves para la transformación digital en las empresas

Al momento de potenciar los negocios, la tecnología y la digitalización son un punto de partida ineludible para abandonar antiguas estructuras empresariales y generar un salto cuanti-cualitativo.

Los cambios tecnológicos han acompañado el crecimiento de las compañías líderes, generando mejoras en sus servicios y brindando herramientas para potenciar la obtención de sus objetivos. Estas evoluciones se han acelerado en las últimas décadas, y en consecuencia, se ha activado la necesidad de adaptación de toda la estructura empresarial.

Teniendo en cuenta que las organizaciones se encuentran ante un cliente cada vez más digital, resulta indispensable lograr una alineación con su contexto, que permita hablar el mismo lenguaje. La transformación digital es un proceso complejo que empieza por las personas y en el que participan todas las áreas de la empresa.

Desde nuestra experiencia acompañando en estos procesos a clientes del sector público y privado, entendemos que hay cinco aspectos fundamentales que no deben perderse de vista.

1) La transformación digital impacta en toda la organización

Si bien hay áreas que funcionan como “punta de lanza”, una compañía no puede vivir realidades escindidas. No se puede ser innovador a medias, digital a medias… Definitivamente, llevar la modernización a los distintos sectores representa una oportunidad para mejorar la productividad.

La idea de un proyecto de transformación digital no siempre se origina en el mismo lugar. Puede venir de un CEO y/ó CFO que ésta buscando bajar costos de su empresa; ó de un área de operaciones y/ó sistemas enfocada en modernizar sus procesos; cuando no llega directamente de un área comercial / marketing buscando digitalizarse de cara a sus clientes.

En todos los casos, hay un factor común. Sea cual fuere el origen de la iniciativa, el impacto al implementarla alcanzará a toda la organización.

2) La tecnología se debe adaptar a la empresa y no al revés

Uno de los principales motivos de fracaso de las implementaciones de sistemas se relaciona con la tendencia a intentar amoldar la compañía a un determinado formato tecnológico, generando cortocircuitos en toda la organización. La compañía conoce su core business y sus objetivos. Las innovaciones deben contribuir en este camino. Según los requerimientos del negocio, la tecnología debe ser el elemento que termine adaptándose a las necesidades operativas y estratégicas.

Resulta vital que los proveedores de soluciones digitales acompañen en este proceso. Deben poseer un nivel de comprensión del negocio que los ayude a una implementación a medida y ajustada plenamente a las necesidades del cliente.

3) Foco en los procesos que ayuden a convertir "datos" en "información"

En tiempos donde el concepto de “Big Data” está en el centro de la escena, debemos entender la necesidad de convertir el flujo cotidiano de eventos en datos almacenables, ubicables y por sobre todo, con la posibilidad de ser reconvertidos en información útil para analizar y potenciar las oportunidades de negocio.

El correcto uso de los datos dentro de la empresa es un rasgo esencial en cuanto a una transformación tecnológica, escenario donde la mera acumulación no resulta beneficiosa. La demanda de inmediatez en la consulta de datos lleva a romper con la tradición del papel desembocando en formatos que facilitan su lectura y manipulación. De esta forma, los documentos físicos resultan obsoletos por sus limitaciones, como los extravíos y las dificultades de una adecuada conservación. Dado que todavía quedan remanentes de información que solo está contenida en formato papel, la digitalización surge como la solución aportando productividad en los procesos y ahorro de costos.

4) La importancia de propiciar un ambiente colaborativo con actores externos

Las empresas no pueden pensarse como un cascarón cerrado, ajeno al mundo exterior. Son exitosas si logran un buen relacionamiento con sus clientes y con su cadena de valor. En este sentido, toda innovación debe efectuarse considerando qué efecto tendrá en los procesos que involucran a terceros y como impactará en la experiencia de relacionamiento que tengan con nuestra empresa. Por esto, no debe esperarse a la culminación del proceso para testearlo en estos segmentos, sino que se los debe considerar e involucrar desde la evaluación del anteproyecto. Las otras empresas con las que nos relacionamos a diario pueden ver afectada su forma de operar con nosotros y los clientes pueden sentir que los cambios no se han hecho pensando en ellos.

5) El área de Capital Humano tiene un rol clave en el proceso de cambio

La capacidad de transformación depende directamente de la posibilidad de una transición efectiva del ámbito cultural de los empleados, quienes ven modificados sus roles y formas de proceder a partir del ingreso de las soluciones digitales.

El rol activo de los líderes de RRHH de las empresas y la consecuente inversión en un plan de gestión para el cambio organizacional condiciona el éxito de la transformación digital.

Otra de las condiciones para la eficacia de la transformación digital de una empresa, es la capacidad de innovación. Cuando innovamos, salimos de lo seguro para asumir riesgos. Y ante esta decisión, es importante entender que los cambios llevan tiempo y que incluso de las fallas se aprende. Es responsabilidad por tanto de los niveles gerenciales generar un entorno donde no se penalicen las equivocaciones, ya que las mismas son parte del proceso de crecimiento.

Estos cinco aspectos mencionados son solo algunas facetas de la multiplicidad que propone el proceso de la transformación digital. En el camino de la innovación, siempre surgen nuevos desafíos y estar preparados para asumirlos puede generar la diferencia entre una empresa exitosa y una obsoleta.