Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 28 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3238 (Piedras) y las letras son: U T Y Z.

 1°3238 11°0446 
 7840  12°4637
 3°8014  13°5634 
 7630  14°2064 
 5980  15°8176 
 6°2202  16°5593
 0517  17°3944 
 3568  18°9234 
 5413  19°0091 
 10°9332  20°9921 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 28 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 28 de noviembre. A la cabeza salió el número 0386 - El Humo.

 1°0386 11°3620 
 1998   12°6472
 3°7876  13°8347 
 6800  14°3739 
 2245  15°8049 
 6°8317  16°7017
 6296  17°7100 
 1887  18°4743 
 5509  19°2262 
 10°3620  20°7757 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está construyendo una base firme en su vida o que necesita encontrar un equilibrio en sus emociones.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.

Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro.