Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 28 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 3238 (Piedras) y las letras son: U T Y Z.

1° 3238 11° 0446 2° 7840 12° 4637 3° 8014 13° 5634 4° 7630 14° 2064 5° 5980 15° 8176 6° 2202 16° 5593 7° 0517 17° 3944 8° 3568 18° 9234 9° 5413 19° 0091 10° 9332 20° 9921

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 28 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 28 de noviembre. A la cabeza salió el número 0386 - El Humo.

1° 0386 11° 3620 2° 1998 12° 6472 3° 7876 13° 8347 4° 6800 14° 3739 5° 2245 15° 8049 6° 8317 16° 7017 7° 6296 17° 7100 8° 1887 18° 4743 9° 5509 19° 2262 10° 3620 20° 7757

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros dispersos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras puede simbolizar obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Estas piedras representan cargas emocionales o situaciones que deben ser superadas para avanzar.

Además, las piedras en los sueños pueden reflejar la estabilidad y la solidez. Pueden indicar que el soñador está construyendo una base firme en su vida o que necesita encontrar un equilibrio en sus emociones.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo sugiere que hay situaciones o emociones que no están completamente claras, lo que puede generar ansiedad o inquietud.

Además, el humo también puede representar la necesidad de dejar ir algo del pasado. Puede indicar que es momento de liberar viejas cargas o pensamientos que ya no sirven, permitiendo así un nuevo comienzo o una mayor claridad en el futuro.