Acefalía económica: cae el empleo y deuda desdoblada

A 15 días de la asunción del nuevo gobierno todavía no se sabe cómo se conformará el Gabinete ni tampoco cuál será el rumbo económico que vaya a tomar. Menos aún se conocen detalles de temas esenciales como la reestructuración de la deuda o la política fiscal y monetaria de 2020.

En el interín, la economía acumula meses en rojo y no sale de la recesión iniciada en abril de 2018. La caída de la actividad ya es la mitad de la ocurrida en la crisis de 2001. Hay datos que no refleja el Indec por ahora y muestran cómo la economía -y los argentinos- sufren.

El ministro Sica informó la semana pasada a Mauricio Macri que fueron récord las presentaciones y acuerdos en el Seclo, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, la instancia administrativa obligatoria previa al inicio de la demanda judicial.

Esto refleja que la economía sigue destruyendo puestos de trabajo. El Indec recién lo mostrará en el primer trimestre del año próximo con la suba del desempleo. La estabilidad del dólar en sus cuatro variantes (oficial, blue, dólar Bolsa, "contado con liqui") distraen y esconden cómo cae el empleo y el salario real.

Una suba del dólar genera ruido en el acto; la caída del empleo no. Los acuerdos en el Seclo se están pactando con hasta el 120% del monto indemnizatorio. Abarca ejecutivos, operarios, administrativos. Los versiones sobre el retorno, con el nuevo gobierno, de la doble indemnización o la suspensión de los despidos no ayudan. Tampoco ayuda que la recesión se extienda en el tiempo y no haya tierra a la vista.

La falta de definiciones a nivel nacional impacta en provincias. Axel Kicillof por ejemplo, a través de Augusto Costa, asegura a tenedores de bonos de PBA que la reestructuración de la deuda estará atada a lo que decida el gobierno nacional. La oferta a los bonistas que vaya a decidir la Nación se replicará, "cut and paste", a los bonistas bonaerenses.

El problema es que Kicillof tiene un vencimiento de deuda el 26 de enero por u$s 260 millones. Y cuando los bonistas bonaerenses le preguntan a Costa por el rumbo que tomará la Nación la respuesta es: "No sabemos; no tenemos interlocutor". Pero todos los compartimentos son estancos.

Cuando se pregunta a intendentes del PJ por el contacto con Axel Kicillof y el plan para 2020 la respuesta es la misma: "No sabemos, no tenemos interlocutor". Y ello a pesar de que a partir del próximo 10 de diciembre habrá que poner en marcha la discusión por el Presupuesto 2020 en la mayoría de los distritos.

Con la alta incertidumbre existente, será otro presupuesto, nacional y provincial, surrealista.Guillermo Nielsen mantuvo en las últimas dos semanas una serie de reuniones con ejecutivos de bancos, compañías de seguro, fondos de inversión locales. A su equipo de colaboradores se incorporó también el economista Gabriel Rubinstein.

Tienta Nielsen también a Federico Furiase y a Martín Vauthier para sumarse. Una compañía de seguros líder pidió en esas reuniones reservadas, que la oferta por la deuda en pesos que hagan contengan bonos que ajusten por CER, por la tasa activa del Banco Nación o bien sean dollar linked (aquí la duda es cuál dólar).

Pero las reuniones con actores del mercado financiero se dieron hasta el miércoles. Luego, se suspendieron justo cuando empezaron a trascender versiones sobre un veto de Cristina a hombres del gabinete de Alberto Fernández.

Fue una semana en la que vicepresidenta electa selló el control del Senado con la presidencia del bloque PJ para el formoseño José Mayans. El propio Alberto Fernández había pedido que hubiera un sólo bloque. La unidad del PJ en la elección presidencial se debía trasladar a ambas cámaras del Congreso. Y se lo hizo. Luz verde para los proyectos que se envíen desde el 11 de diciembre al Congreso con el "Emergencia Económica" a la cabeza.

Todo indica que el nuevo gobierno hará una reestructuración separada de la deuda. Por un lado, los papeles con legislación argentina, que son los que concentran los vencimientos de 2020. Para acordar con los tenedores de papeles bajo legislación extranjera hay margen de maniobra. Los vencimientos no son significativos en 2020.

¿Y el FMI? Tampoco hay apuro dentro del futuro gobierno. Ven al organismo internacional como al Shylock que exige el pago con la carne de los argentinos. Por ello es que también, anticipando lo que pueda suceder desde el 10 de diciembre, es que el plan económico de Alberto Fernández corra sin respaldo del propio FMI. Después, se verá cómo se afrontarán los vencimientos con Kristalina Georgieva en 2021.

Lo que quedó claro es que Argentina no solicitará los desembolsos pendientes. Son u$s 11.000 millones, del programa acordado con Mauricio Macri en septiembre del 2018. Los propios integrantes del staff del FMI aseguran también: "No sabemos, no tenemos interlocutores".

De mantenerse la economía en 2020 en los mismos niveles de actividad actuales, sólo por el arrastre caería 2,5% el año próximo. La inflación, por las declaraciones que viene efectuando Alberto Fernández, difícil que vaya a ceder fuerte en los primeros meses de su gestión. Son semanas de anarquía económica. El que está, se va. Está buscando un puesto o trabajo para 2020. Y nadie sabe quién viene. Ni siquiera el que va a venir.