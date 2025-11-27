Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 27 de noviembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.726,08 pesos colombianos.

Fuente: narrativas-co

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.90%, superando la volatilidad anual del 10.19%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de estos incrementos temporales, la tendencia general indica una estabilidad en los niveles más bajos, sugiriendo un mercado que se ajusta a las condiciones económicas actuales.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción.

Si deseas vender dólares, asegúrate de hacerlo en un lugar confiable y evita transacciones en la calle. Guarda el comprobante de la operación y verifica que el pago se realice de manera segura, preferiblemente a través de transferencias bancarias.