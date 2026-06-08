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Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 8 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

virginianos

amor, la salud y el trabajo

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El horóscopo de este lunes para Virgo

Para Virgo, el día se perfila como ocasión para recuperar el ánimo tras una llamada que disipa el enfado ajeno; conviene relativizar el conflicto y asumir que no era tan grave.

Un encuentro con un amigo de confianza surge como el marco ideal para celebrar ese alivio; mejor fluir con lo que ofrezca la ocasión, sin miedo y con disfrute sereno.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Virgo?

Virgo, en el trabajo este 2026-06-08 una llamada telefónica disipará un enfado, comprobarás que el conflicto no era tan grave y recuperarás el buen ánimo; con el ambiente más ligero, tu productividad repuntará y podrás celebrarlo después con un colega de confianza

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Virgo: así te irá en el amor este lunes

Virgo: Una conversación telefónica te devolverá el buen humor en el amor; el enfado de esa persona se aleja y verás que no era para tanto. Habla con calma, cierra el malentendido y, si puedes, sal y celébralo con un amigo de confianza

Compatibilidad del día: Géminis. Su don de palabra facilitará el entendimiento por llamadas y mensajes, ayudándoles a recuperar la chispa sin dramatismos

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Virgo

Para Virgo, los números de la suerte son 42, 62, 26 y 97, útiles para elegir fechas, tomar decisiones o probar suerte en la lotería.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo: si una llamada te devuelve el buen ánimo y el enfado ajeno se aleja, aprovecha ese alivio para cuidar tu salud mental; celebra con un amigo con una caminata ligera y conversación sincera, disfruta sin excesos, hidrátate y prioriza el descanso.

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