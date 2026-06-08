Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 8 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.130,22 pesos colombianos.

La cotización del Euro mostró una evolución negativa, con una variación de -2,78% en la última semana y de -11,60% en el último año.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 26.91%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.17%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Euro bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó alzas y caídas casi a diario, mostrando volatilidad y un balance final prácticamente neutro, sin una tendencia definida.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado y una posible recuperación de la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 8 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 413022.02 pesos colombianos; 200 euros cuestan 826044.04 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2065110.10 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros solo en bancos y casas de cambio autorizadas; compara la TRM y comisiones, usa canales electrónicos y pide comprobante. Evita tratos en la calle y verifica la autenticidad de los billetes.

Vende euros en entidades reguladas; confirma la tasa de compra y límites, lleva tu documento y usa transferencias seguras. Conserva los recibos y desconfía de ofertas con tasas “demasiado buenas”.