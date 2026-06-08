La Ley 820 de 2003, que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia, presenta disposiciones orientadas a prevenir desalojos inmediatos y a garantizar la estabilidad de los inquilinos en el marco normativo. Estas disposiciones son válidas tanto para la duración inicial del contrato como para sus respectivas renovaciones, siempre que se mantengan las condiciones acordadas entre las partes involucradas.

El objetivo principal de dicha normativa consiste en garantizar un equilibrio entre los derechos y obligaciones de arrendadores e inquilinos. Con el fin de lograr este propósito, establece procedimientos y plazos concretos que permiten gestionar desacuerdos de manera ordenada, reduciendo así conflictos y promoviendo soluciones conforme a lo estipulado por la ley.

En este sentido, la normativa también fomenta el compromiso de arrendadores e inquilinos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas al formalizar el contrato de arrendamiento, aumentando así la seguridad jurídica para ambas entidades participantes.

Ley de Alquileres: motivos para que inquilinos se queden dos años o más

Este mecanismo proporciona mayor previsibilidad y estabilidad habitacional para los arrendatarios, especialmente en contextos donde mudar de residencia implica afrontar costos elevados, requisitos adicionales y trámites complicados para acceder a una nueva vivienda.

Si bien muchos contratos de alquiler se establecen por un período inicial de doce meses, la normativa vigente permite que la renovación se produzca de manera automática en caso de que ninguna de las partes exprese su deseo de finalizar el acuerdo en los plazos establecidos. Esta disposición puede extender la duración de la ocupación del inquilino por dos, tres o incluso más años consecutivos, sin requerir la firma de un nuevo contrato.

Ley 820 de 2003: nueva normativa favorece estabilidad para inquilinos en Colombia.

¿Pagar la deuda antes de la sentencia detiene el desalojo?

Para evitar situaciones legales y desalojos, se sugiere encarecidamente que los individuos realicen los pagos correspondientes de manera puntual y correcta. Cumplir con las obligaciones contractuales no solo minimiza los conflictos con los propietarios, sino que además asegura estabilidad y seguridad en la vivienda durante todo el periodo de arrendamiento.

En caso de impago, el arrendador posee el derecho de demandar la restitución del inmueble. No obstante, la Ley 820, en su Artículo 22, estipula que si el arrendatario salda la totalidad de la deuda antes de que se dicte la sentencia, el juez procederá a culminar el proceso y no emitirá la orden de restitución, lo cual podría llevar a la cancelación del desalojo.