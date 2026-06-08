Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 8 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 696,7 pesos colombianos.

La cotización del real ha caído, con un descenso semanal de -1.63% y una variación anual de -4.52%.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 12.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.35%.

El Real subió frente al peso colombiano en la última sesión.

Además,

En 10 días, el Real subió, se mantuvo, volvió a subir, encadenó cuatro caídas, se estabilizó dos jornadas y rebotó al final, con saldo levemente bajista.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: