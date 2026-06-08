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Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este lunes, 8 de junio de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 696,7 pesos colombianos.
La cotización del real ha caído, con un descenso semanal de -1.63% y una variación anual de -4.52%.
La volatilidad del real durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 12.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.35%.
El Real subió frente al peso colombiano en la última sesión.
Además,
En 10 días, el Real subió, se mantuvo, volvió a subir, encadenó cuatro caídas, se estabilizó dos jornadas y rebotó al final, con saldo levemente bajista.
¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?
Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:
_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.
Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia
Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos:
- Analizar las tasas de cambio y comisiones antes de cambiar tu dinero.
- Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
- Valorar cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Indagar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.