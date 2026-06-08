Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este lunes, 8 de junio de 2026, las personas de Leo pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy lunes 8 de junio para Leo

Para Leo, la clave del día pasa por la calma: paciencia ante cada situación y un ánimo que no se altera por nimiedades.

Conviene soltar lo que no tiene solución, se escapa del control o no afecta realmente; así se preserva la energía para lo importante.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Leo?

A las personas de Leo, este 2026-06-08 les irá mejor en el trabajo si evitan los enfados y afrontan cada tarea con paciencia; así comprenderán que lo que no tiene solución o se escapa de su control no merece su desgaste. Al enfocarse en lo realmente relevante, tomarán decisiones más serenas y mantendrán un clima laboral positivo.

Leo: así te irá en el amor este lunes

Leo, en el amor hoy te irá mejor si eliges no enfadarte y responder con calma: esa paciencia abrirá conversaciones sinceras, gestos afectuosos y un clima de confianza.

Tu mayor compatibilidad del día será con Libra; su diplomacia y búsqueda de armonía encajarán con tu actitud paciente, facilitando acuerdos, ternura y equilibrio en la relación.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, los números de la suerte son 84, 88, 52 y 35; pueden ayudar a elegir fechas, atraer oportunidades y guiar decisiones importantes.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo: Para tu bienestar hoy, practica la paciencia con respiraciones profundas; si aparece el enfado por algo fuera de tu control, detente 3 minutos y da un paseo breve para liberar tensión.