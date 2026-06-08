Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este lunes, 8 de junio de 2026, las personas de Capricornio pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy lunes 8 de junio para Capricornio

Para Capricornio, el día favorece trazar límites nítidos entre lo laboral y lo afectivo; incluso ante propuestas seductoras de amistades, conviene preservar cada ámbito por separado para cuidar la armonía.

Si aun así surge una colaboración, mejor con acuerdos por escrito y expectativas explicitadas desde el principio, de modo que se eviten malentendidos y roces posteriores.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Capricornio?

Capricornio, en el trabajo este 2026-06-08 te irá mejor si mantienes límites claros entre negocio y amistad. Si surge una propuesta tentadora de alguien cercano y decides avanzar, deja todo por escrito y comunica con total claridad para evitar malos rollos; así el día fluirá sin roces y con buenos resultados.

Capricornio: así te irá en el amor este lunes

Capricornio, en el amor hoy te conviene mantener límites claros entre lo afectivo y lo profesional o la amistad; evita mezclar asuntos del corazón con proyectos tentadores. Si surge algo con alguien del entorno, habla con total transparencia y deja acordado por escrito lo necesario para prevenir malos entendidos.

Tu compatibilidad más favorable durante este día será con Virgo, un signo que respetará tus tiempos y tu necesidad de orden y acuerdos claros. Con su apoyo, disfrutarán de complicidad sin confundir intereses, fortaleciendo la confianza y la estabilidad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Capricornio

Los números de la suerte para Capricornio son "98, 15, 27 y 60" y pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones financieras y potenciar la fortuna en proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, cuida tu salud mental estableciendo límites entre amistad y trabajo: evita mezclar ambos y, si aceptas un proyecto con amigos, deja todo por escrito y comunica con claridad para reducir el estrés y mantener el equilibrio.