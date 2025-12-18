Día 3 de la Novena de Aguinaldos 2025: qué pasa hoy, qué se lee y cuáles son los villancicos y oraciones del 18 de diciembre.

En los hogares colombianos, la tradición se vive entre oraciones, reflexión y cantos que unen a familias y amigos (Fuente: archivo).

La Novena de Aguinaldos entra en su día 3 este 18 de diciembre y, como ocurre cada año en Colombia, miles de familias se reúnen en casas, barrios, empresas y parroquias para continuar la preparación espiritual rumbo a la Nochebuena. La jornada está marcada por una reflexión profunda sobre el misterio del Niño Jesús y por un ritual que combina oración, lectura, gozos y villancicos tradicionales.

Lejos de ser solo un acto religioso, la Novena sigue siendo un espacio de encuentro, solidaridad y celebración colectiva que atraviesa generaciones y regiones del país.

¿Qué se reflexiona en el día 3 de la Novena de Aguinaldos?

El tercer día de la Novena está dedicado a meditar sobre la vida encarnada del Niño Jesús, poniendo especial atención en la unión de su alma y su cuerpo. La reflexión invita a los creyentes a contemplar la humildad con la que Dios se hizo hombre, aceptando las limitaciones propias de la infancia para acercarse a la humanidad.

En Colombia, este momento suele vivirse con silencio y recogimiento, especialmente durante la lectura central, que propone examinar la fragilidad humana y la necesidad de abrir el corazón para recibir el mensaje de la Navidad.

¿Cuál es el orden del rezo del día 3 de la Novena en Colombia?

Aunque cada familia puede adaptarlo, el esquema tradicional del tercer día mantiene una estructura clara y muy reconocida en el país:

Oración inicial común para todos los días Lectura o consideración del día 3 Oración dedicada a la Virgen María Oración a San José Gozos de la Novena Oración final al Niño Jesús Cierre con villancicos

Este orden se repite noche tras noche del 16 al 24 de diciembre, fortaleciendo la identidad cultural de la Navidad colombiana.

Oración para todos los días: el inicio del rezo del 18 de diciembre

El rezo comienza con una oración de agradecimiento a Dios por el don de Jesús, recordando su nacimiento humilde y pidiendo un corazón sencillo, dispuesto y lleno de amor. Al finalizar, se acostumbra rezar tres veces el Gloria, como signo de alabanza.

En muchos hogares colombianos, este momento lo dirige el adulto mayor de la familia o el anfitrión de la noche.

¿Qué se lee en la consideración del tercer día de la Novena?

La lectura central del día 3 propone contemplar al Niño Jesús desde dos dimensiones: su alma llena de gracia y su cuerpo pequeño y frágil. La reflexión destaca que, desde el inicio, Jesús asumió la condición humana para redimirla, aceptando el dolor, el cansancio y la debilidad.

El mensaje invita a pedir fortaleza espiritual, memoria agradecida y voluntad firme para vivir de acuerdo con los valores cristianos, especialmente en vísperas de la Navidad.

Oración a la Virgen María y a San José en el día 3

Después de la reflexión, se elevan plegarias especiales:

A la Virgen María, pidiéndole que prepare el corazón de quienes rezan la Novena, así como ella preparó su alma para recibir al Niño Jesús.

A San José, solicitando su ejemplo de obediencia, silencio y protección del hogar.

Estas oraciones suelen acompañarse con el rezo del Avemaría, el Padrenuestro y el Gloria, según la costumbre familiar.

¿Cuáles son los gozos que se cantan en el tercer día de la Novena?

Los gozos son uno de los momentos más alegres y esperados, especialmente por los niños. En el día 3 se entonan las estrofas que invocan a Jesús como sabiduría, luz, rey y salvador, intercaladas con el coro tradicional que pide su pronta venida.

En Colombia, los gozos suelen cantarse con palmas, panderetas improvisadas y, en algunos casos, instrumentos musicales sencillos que animan la reunión.

Oración al Niño Jesús: el cierre espiritual del día 3

La jornada culmina con una oración directa al Niño Jesús, en la que se le confían necesidades personales y familiares. Es un momento íntimo, cargado de esperanza, donde muchos aprovechan para hacer peticiones especiales y agradecer favores recibidos durante el año.

Villancicos tradicionales para el día 3 de la Novena de Aguinaldos

El cierre musical no puede faltar. Uno de los villancicos más cantados en el tercer día es “Campana sobre campana”, un clásico infaltable en la Navidad colombiana. Su letra sencilla y su melodía conocida permiten que todos participen, desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

En algunas regiones también se suman otros villancicos populares, reforzando el ambiente festivo que caracteriza la Novena.