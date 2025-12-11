Qué significa negarse a armar el árbol de Navidad y no celebrar las fiestas, según la psicología. (Imagen: Archivo).

Muchas personas, al acercarse diciembre, comienzan a sentir presión por seguir las tradiciones navideñas. Sin embargo, expertos en salud mental señalan que renunciar a armar el árbol o elegir no participar en celebraciones puede ser una respuesta emocional válida y común.

Este tipo de decisiones suelen relacionarse con agotamiento, estrés acumulado o momentos personales sensibles, más que con una falta de espíritu festivo.

Con el comienzo del último mes del año, es frecuente que quienes atraviesan procesos complejos, como cambios familiares, duelos o dificultades laborales, opten por reducir al mínimo las actividades sociales, incluidas las celebraciones navideñas.

Por qué algunas personas evitan la decoración navideña, según expertos

De acuerdo con psicólogos consultados por distintos centros de bienestar emocional, la sobrecarga emocional es uno de los motivos más frecuentes para evitar la decoración navideña. Para algunos, armar el árbol puede sentirse como una obligación más en un momento donde ya existe fatiga, tensión o poca energía mental.

Además, profesionales señalan que quienes han vivido pérdidas recientes pueden experimentar una desconexión natural con símbolos festivos, ya que estos generan recuerdos intensos que no siempre son fáciles de transitar.

Esta elección no implica necesariamente un rechazo a la celebración en sí, sino la búsqueda de un entorno más tranquilo y menos demandante.

Qué dicen los psicólogos sobre el impacto emocional de no celebrar

Los especialistas coinciden en que no participar en las fiestas puede ser una forma de autocuidado. Escuchar las propias necesidades y poner límites ayuda a evitar episodios de estrés o desgaste emocional.

Durante estas fechas, muchas oficinas y actividades sociales disminuyen su ritmo, pero las exigencias familiares y sociales suelen aumentar. Por eso, reducir compromisos puede ser beneficioso para mantener la estabilidad emocional.

Cuándo conviene pedir ayuda profesional

Aunque elegir no celebrar es válido, psicólogos recomiendan estar atentos si la falta de interés se mantiene durante varias semanas o afecta otras áreas de la vida. En estos casos, un acompañamiento profesional puede ayudar a identificar si existe ansiedad, depresión o un proceso emocional no resuelto.

Reconocer los cambios en el ánimo y pedir apoyo a tiempo permite transitar diciembre con mayor bienestar y sin culpa por no cumplir con expectativas sociales.