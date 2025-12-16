Con el cierre del año, surgen dudas sobre el monto, el cálculo y qué ocurre si el empleador no cumple con el pago de la prima de Navidad dentro del plazo legal.

La prima de Navidad es una de las prestaciones sociales más esperadas por los trabajadores en Colombia. Este pago obligatorio, establecido en la legislación laboral, representa un ingreso adicional clave durante la temporada decembrina y está sujeto a plazos y reglas específicas que los empleadores deben cumplir.

Con el cierre del año, surgen dudas frecuentes sobre la fecha límite de pago, el cálculo del monto y quiénes tienen derecho a recibirla. Conocer estos aspectos resulta fundamental para evitar incumplimientos y posibles sanciones.

Hasta cuándo deben pagar la prima de Navidad en Colombia

La ley establece que la prima de Navidad debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Este pago corresponde a la segunda cuota de la prima legal, ya que la primera debe abonarse antes del 30 de junio. El incumplimiento de esta fecha puede derivar en sanciones para el empleador.

La obligación aplica para todos los trabajadores con contrato laboral, sin importar si es a término fijo, indefinido o por obra o labor. En caso de que el empleado no haya trabajado todo el semestre, el pago debe realizarse de forma proporcional al tiempo efectivamente laborado.

Cómo se calcula el monto de la prima de Navidad

El valor de la prima de Navidad equivale a 15 días de salario por semestre trabajado. Para su liquidación se debe tener en cuenta el salario mensual del trabajador y, cuando corresponda, el auxilio de transporte vigente.

La fórmula utilizada es:

(Salario mensual + auxilio de transporte) × días trabajados / 360.

Si el trabajador laboró todo el semestre, recibirá el equivalente a medio salario mensual. En caso contrario, el monto se ajusta proporcionalmente a los días trabajados.

Quiénes tienen derecho a recibir la prima de Navidad

Tienen derecho a la prima de Navidad todos los trabajadores que cuenten con un contrato laboral y devenguen salario, incluidos aquellos que trabajan por días o que reciben el salario mínimo. También aplica para empleados del sector privado y del sector público, según el régimen correspondiente.

No tienen derecho a este pago los trabajadores independientes, quienes laboran bajo contrato por prestación de servicios, ni aquellos que reciben salario integral, ya que en este último caso la prima se encuentra incluida dentro de la remuneración acordada.

Qué ocurre si el empleador no paga la prima a tiempo

Cuando el empleador no paga la prima de Navidad dentro del plazo legal, incurre en una falta laboral que puede generar multas y sanciones económicas. Además, el trabajador puede exigir el pago a través de los mecanismos legales disponibles.

En estos casos, el empleado puede presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo, que está facultado para adelantar investigaciones y ordenar el cumplimiento de la obligación. La normativa busca garantizar que esta prestación sea respetada como un derecho fundamental del trabajador.