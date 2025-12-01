¿Cuáles son los mejores días de diciembre 2025 para cortarse el cabello según el calendario lunar?

El calendario lunar de diciembre de 2025 ya está definido y, como cada fin de año, muchos colombianos empiezan a consultarlo para elegir el momento más oportuno para un corte de cabello.

Aunque no exista una verificación científica que respalde esta práctica, la astrología capilar y las creencias populares siguen vigentes: cada fase lunar tendría una influencia distinta en el crecimiento, la fortaleza y la duración del corte.

Por eso diciembre llega con fechas muy marcadas para quienes buscan estimular el crecimiento o conservar el peinado por más tiempo.

¿Cuáles son las fases de la Luna en diciembre de 2025?

Durante diciembre de 2025, las fases de la Luna estarán distribuidas así:

Luna llena: 4 de diciembre

Cuarto menguante: 11 de diciembre

Luna nueva: 20 de diciembre

Cuarto creciente: 27 de diciembre

Según la tradición, cada una de estas etapas favorece un objetivo diferente: fortalecer el cabello, acelerar el crecimiento o prolongar la duración del corte. En Colombia, esta práctica se volvió parte de los rituales de autocuidado que acompañan el cierre del año.

¿Cuáles son los mejores días de diciembre 2025 para cortarse el cabello según el calendario lunar?

¿Cuándo cortarse el cabello en diciembre de 2025 para que crezca más rápido?

Si el propósito es estimular el crecimiento del cabello, diciembre ofrece una fecha clave:

27 de diciembre (Cuarto Creciente): esta fase simboliza expansión, renovación y fuerza ascendente. Por eso se considera el mejor momento del mes para cortar el cabello cuando la intención es ganar largo más rápido o darle un impulso de vitalidad.

Además, los días previos a la Luna Llena —del 1 al 3 de diciembre— también se suelen aprovechar para despuntar o renovar el estilo, ya que la energía creciente favorece volumen y mayor vitalidad capilar.

¿Cuáles son los mejores días para mantener el corte por más tiempo en diciembre de 2025?

Para quienes quieren conservar un peinado definido durante más semanas, las fechas más recomendadas son:

11 de diciembre (Cuarto Menguante): esta fase está asociada con un crecimiento más lento, por lo que ayuda a prolongar la forma del corte.

Entre el 12 y el 19 de diciembre, todavía bajo la influencia menguante, es ideal para cortes que buscan una duración mayor sin necesidad de retoques constantes.

¿Qué día no es recomendable para cortarse el cabello en diciembre de 2025?

En diciembre hay una fecha que tradicionalmente se evita:

20 de diciembre (Luna Nueva): es un momento de reposo energético y renovación, por lo que no se considera favorable para cortes de cabello. Se dice que es una fase en la que el crecimiento puede ser más lento y el cabello podría sentirse más frágil.

Sin embargo, para depilación, la Luna Nueva es una de las fases más seleccionadas porque se asocia con un crecimiento más pausado del vello.

¿Cómo elegir la fase lunar adecuada para cada objetivo capilar?

De acuerdo con la astrología capilar y las prácticas tradicionales, la elección depende del propósito de cada persona: