Descubrimiento histórico: encuentran el yacimiento más profundo del mundo y extraen joyas a más de 3.000 metros de profundidad.

El yacimiento de Mponeng, ubicado en Sudáfrica, es considerado el pozo de oro más profundo del mundo, con galerías que descienden a casi 4 kilómetros bajo la superficie. Aunque no se trata de un descubrimiento reciente, su profundidad extrema y la capacidad de extraer oro en condiciones límite la mantienen como una referencia mundial en la minería.

Situada cerca de la ciudad de Carletonville, a unos 90 kilómetros de Johannesburgo, Mponeng comenzó a operar en la década de 1980 y explota un importante yacimiento aurífero del cinturón de Witwatersrand. Allí, el oro se obtiene mediante técnicas de minería subterránea avanzada, en niveles que se ubican a varios miles de metros bajo tierra.

A esas profundidades, cada gramo de oro extraído se convierte en una verdadera “joya” geológica. Las temperaturas elevadas, la presión del terreno y las exigencias de ventilación hacen que trabajar allí requiera tecnología de punta y estrictos protocolos de seguridad.

Hallazgo del siglo: el yacimiento de oro más profundo del mundo. (Fuente: archivo)

Mponeng es reconocido como el yacimiento aurífero en operación más profundo del planeta, alcanzando casi 4.000 metros bajo la superficie. Para operar en esas condiciones, la mina utiliza sistemas especiales de refrigeración, transporte y soporte de roca que permiten mantener la actividad de manera segura y continua.

El mineral obtenido se procesa en la planta de Mponeng, donde se aplica un circuito de lixiviación y recuperación de oro, un método ampliamente utilizado en la industria. Tras moler grandes volúmenes de roca, se extraen pequeñas pero valiosas cantidades de oro que luego se refinan hasta alcanzar alta pureza.

Mponeng hoy: una mina estratégica en condiciones extremas

Aunque su existencia no es nueva, Mponeng sigue siendo una operación clave para Sudáfrica, con miles de trabajadores y proyectos que buscan extender su vida útil. La compañía opera con un fuerte enfoque en seguridad, eficiencia y reducción del impacto ambiental.

Entre los aspectos más destacados del yacimiento se encuentran:

Profundidad extrema: cerca de 4 km bajo la superficie.

Mineral de alta ley que permite mantener la productividad.

Tecnología avanzada para ventilación y seguridad.

Proyectos de extensión de vida útil que mantienen activa la operación.

Con estas características, Mponeng se consolida como uno de los yacimientos de oro más profundos y exigentes del mundo, capaz de sostener una operación de gran escala en un entorno geológico único.