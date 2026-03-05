En un movimiento que ha llamado la atención de los compradores habituales, Tiendas D1 ha puesto en sus estanterías el Blanqueador Brilla King 2000 ml, un producto de limpieza esencial para el hogar a un precio altamente competitivo. Esta presentación de gran formato destaca por su rendimiento, efectividad y excelente relación calidad-precio. El Blanqueador Brilla King, formulado con hipoclorito de sodio, está diseñado para facilitar la desinfección y limpieza profunda en distintas áreas del hogar. Gracias a su capacidad de 2000 ml, se convierte en una opción práctica para quienes buscan mantener baños, pisos y ropa blanca impecables sin gastar de más. Esta oferta presenta un valor atractivo de $2.880 COP por 2000 ml, posicionándolo como una alternativa económica para la limpieza diaria. Su formato rendidor permite múltiples usos en el hogar, ideal para familias que priorizan higiene y ahorro. Tiendas D1, reconocido por ofrecer productos funcionales a precios bajos, vuelve a captar la atención con este blanqueador que combina eficacia desinfectante y poder blanqueador en un solo envase. El Blanqueador Brilla King 2000 ml se posiciona como uno de los productos básicos más buscados en las tiendas: Por su practicidad, precio accesible y capacidad de desinfección, el Blanqueador Brilla King 2000 ml se perfila como un infaltable en los hogares que buscan limpieza eficiente sin afectar el presupuesto.