Tiendas D1 sorprendió a sus clientes con la llegada de un nuevo dispositivo pensado para convertir cualquier espacio en una sala de cine en casa. Se trata del proyector HY300 de la marca Red Flag, un equipo compacto que ya se encuentra disponible en las tiendas físicas del país y que destaca por su precio accesible frente a otras opciones del mercado. Este centro de entretenimiento portátil permite proyectar series, películas y videojuegos sin necesidad de pantallas costosas o televisores de gran formato. Su diseño moderno en color blanco y sus dimensiones de 10 x 10 x 17,1 cm lo convierten en una alternativa práctica para quienes buscan tecnología funcional sin ocupar demasiado espacio. El Proyector HY300 incorpora resolución 4K Display con salida de 1920 x 1080p, ofreciendo imágenes más claras y brillantes gracias a su tecnología de proyección LCD. Su flujo luminoso de 280 ANSI lumens y la potencia de lámpara de 60W permiten disfrutar contenido con buena nitidez en distintos ambientes del hogar. Además, permite proyectar imágenes desde 30 hasta 120 pulgadas, dependiendo de la distancia, lo que facilita adaptar la experiencia a salas pequeñas o espacios más amplios. Incluye corrección trapezoidal automática y ajuste de enfoque manual para lograr una visualización adecuada sin complicaciones. También cuenta con diversas opciones de conectividad: También integra parlante incorporado y un sistema de bajo nivel de ruido inferior a 25dB, lo que mejora la experiencia sin interferencias sonoras molestas. Este proyector está pensado para quienes desean una solución sencilla y versátil. No requiere instalaciones complejas y puede utilizarse en apartamentos pequeños, habitaciones, residencias estudiantiles o incluso para presentaciones laborales. Incluye proyector, control remoto, manual de uso y cable de carga, lo que permite empezar a utilizarlo desde el primer momento. Gracias a su tamaño compacto, también resulta fácil de guardar cuando no está en uso y sus grados de inclinación permiten facilitar su ubicación: El proyector HY300 de Red Flag está disponible en las tiendas físicas de Tiendas D1 a nivel nacional. Su propuesta combina tecnología, facilidad de uso y un precio competitivo, convirtiéndose en uno de los productos más llamativos del catálogo actual para quienes buscan transformar su sala de estar sin hacer una gran inversión.