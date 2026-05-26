Este martes, 26 de mayo de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.231,11 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió 3.11% y en el último año acumula una caída de 11.32%.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 13.38%, es menor que la volatilidad anual del 16.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró volatilidad con predominio de caídas y repuntes intermitentes, con una racha bajista a mitad del periodo; el balance general fue descendente, aunque cerró con un repunte.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 26 de mayo de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 423110.99 pesos colombianos; 200 euros costarán 846221.98 pesos colombianos y 500 euros costarán 2115554.95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental evaluar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: