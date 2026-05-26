Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 26 de mayo de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 723,98 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 13.22%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.17%.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró un comportamiento mixto: inició sin cambios, alternó subidas y caídas, tuvo una breve racha bajista a mitad del periodo, registró dos jornadas planas consecutivas y cerró con un alza puntual seguida de un retroceso, dejando un balance levemente negativo y volatilidad moderada.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 26 de mayo de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 72397.93477394147 pesos colombianos; 200 reales cuestan 144795.86954788294 y 500 reales, 361989.67386970735.