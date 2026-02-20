El Gobierno de Colombia, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establece directrices precisas en relación con las obligaciones tributarias y las sanciones correspondientes por el incumplimiento de las mismas dentro de los plazos estipulados. Anualmente, los contribuyentes están obligados a llevar a cabo trámites necesarios para informar sobre su actividad económica y sus recursos financieros. En caso de incumplimiento, los responsables pueden enfrentar consecuencias graves, tales como el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias. Aunque estas medidas no se implementan de manera inmediata, representan una posibilidad tangible. La iniciativa no solo abarca la retención de recursos en cuentas, sino que también se llevan a cabo medidas preventivas sobre propiedades, la publicación en el Listado de Deudores Morosos y la posibilidad de iniciar procesos judiciales. Síguenos y léenos en Google Discover Desde el inicio del programa “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, la entidad ha logrado bloquear 4710 cuentas de más de 8000 contribuyentes, quienes mantenían una deuda que superaba los 1,2 mil millones de pesos. Esta cifra inicial marcó el comienzo de un operativo más extenso. Desde principios de 2025, la institución ha informado que durante estas jornadas se llevaron a cabo: Las sanciones impuestas a los ciudadanos incluidos en la lista oficial comprenden la suspensión de sus cuentas bancarias, lo que les impide realizar retiros, transferencias o pagos; el bloqueo de tarjetas de crédito; así como la retención de saldos disponibles cuando las deudas superan los límites establecidos por la normativa colombiana. La suspensión de productos financieros no se lleva a cabo de manera arbitraria, sino que se fundamenta en situaciones concretas en las que los contribuyentes han incurrido en incumplimientos reiterados. Las razones que justifican esta acción incluyen: Esta medida tiene como objetivo prevenir la evasión fiscal y fomentar una mayor disciplina en el cumplimiento de las obligaciones financieras. Para verificar si una persona se encuentra en la lista de morosos, se pueden realizar las siguientes acciones: Una de las alternativas más efectivas para impedir un embargo es solicitar una facilidad de pago ante la DIAN, que permite a los ciudadanos cancelar las obligaciones fiscales en cuotas. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios. En caso de ser aprobado, el plazo máximo concedido es de cinco años. La petición debe enviarse a través de los buzones electrónicos de la institución o en una de las ventanillas de correspondencia autorizadas. En el trámite se debe anexar: